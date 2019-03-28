彭斯宣言「美國5年內重返月球」　NASA保證：這次要留下來

▲NASA局長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國副總統彭斯（Michael Pence ）26日表示，要讓美國太空人在5年內再度登陸月球，比起航太總署（NASA）所計畫的2028年早了4年。針對彭斯的宣言，NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）也公開聲明，保證能夠達成這項挑戰，並且將「留下來」。

根據Space.com報導，美國總統川普一直期望能再次將美國人送上月球，NASA先前曾公布2028年會執行最新的月球登陸計畫，然而，副總統彭斯卻表示，即使要利用私人企業開發的商用火箭，也要在2024年再度登月。

彭斯強勢的宣言，「讓我說清楚一點，人類史上第一名登上月球的女性太空人，以及下一位男性太空人都應該是美國人，搭上由美國國土升空的美製火箭達成任務。」

▲阿姆斯壯（Neil Armstrong）是美國第一位登上月球的太空人，距今已經48年。（圖／台北天文館提供）

美國國家太空委員會在第5次會議中達成多項共識，其中包括5年內重返月球、2022年於「月球附近」進行1次載人任務、登陸點選在月球的南極；為了在月球建立永久基地，選擇擁有水冰存在的南極。