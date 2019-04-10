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軍演離奇意外！　荷蘭F-16開炮後飛向彈雨「命中自己」

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▲F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

▲F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網，下同）

軍武中心／綜合報導

荷蘭皇家空軍一架F-16今年1月軍演期間，試射過程意外擊中自己，並在飛機的左舷留下明顯的彈孔和凹痕，彈片還損壞了搭載的發動機。所幸機上人員平安無事，目前相關調查仍在進行中。

根據荷蘭廣播基金會（Dutch Broadcast Foundation ）說法，這起事件發生在1月21日呂瓦登空軍基地演習期間，不過相關訊息至今才被披露。當時有2架F-16起飛，並向基地的目標開火，隨後其中一架朝向彈雨飛去，結果遭到炮擊。涉事飛機最終安然降落呂瓦登空軍基地，並無人員傷亡。

▼F-16 Block 70。

▲▼F-16 Block 70。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

外媒報導指稱，荷蘭軍方目前尚未釐清飛機遭到多少彈藥命中。荷蘭安全監察長Wim Bargerbos則表示，這是一起嚴重的案例，希望能夠了解肇事原因，以防再次發生類似情況。

值得留意的是，荷蘭為了汰換60架F-16，以47億歐元（約1700億新台幣）簽下37架F-35的合約，不過國防部長Ank Bijleveld打算取消預算上限，有意增加採購數量。荷蘭媒體「De Telegraaf」則透露，該國最終可能會有67架F-35，足以部署四個空軍中隊。

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關鍵字：荷蘭皇家空軍,F-16,軍演,誤擊,F-35,軍購,國際軍武,軍武

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