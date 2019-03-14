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「玉兔2號」完成3個月晝工作！累計走163公尺達壽命盡頭

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▲▼玉兔二號在月背留下第一道痕跡。（圖／翻攝自微博）

▲玉兔二號在月背留下第一道痕跡。（圖／翻攝自中國航天局，下同）

記者朱世凱／綜合報導

中國國家航天局探月與航天工程中心指出，玉兔二號巡視器已完成3個月晝工作，於13日12時16分進入第三個月夜，累計行走163公尺；嫦娥四號著陸器則在13日12時完成月夜設置。據悉，玉兔二號巡視器已達到設計壽命盡頭，研製隊伍將繼續精心操作、密切監控、確保安全，希望它走得更遠，獲得更多的科學數據。

嫦娥四號分別由著陸器及玉兔二號巡視器組成，今年1月3日登陸月球背面，成為世界第一個在月球背面著陸及巡視探測的航天器；它的主要任務是對月球地質、資源等方面的訊息作科學探測，使月球檔案資料更加完整。

在成功登陸後，玉兔二號與著陸器分離，展開月表探測並留下第一道痕跡；2月11日，玉兔二號再次進入月夜休眠模式，當時已累計行走約120公尺；同月28日，玉兔二號自主喚醒，截至3月1日行走正常。

▲▼著陸器地形地貌相機拍攝的玉兔二號在A點影像圖。（圖／中國航天局）

資料顯示，第三月晝期間，玉兔二號巡視器對石塊、車轍進行了科學探測，探測的石塊最大直徑約20公分，探測時月球車距離石塊約1.2公尺。

陸媒曾指出，為了使玉兔二號能夠儘量長時間地在月球表面進行科學探測，中國科學家採用一個可靠性更高的運行模式，就是午間溫度比較高的情況下和月夜，儘量採用一種休眠的方式，也使各類設備能夠保持一個最佳的狀態。

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關鍵字：玉兔二號,月晝,月夜,月球,探測,中國航天局

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