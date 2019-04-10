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質疑吳敦義2020球員兼裁判　羅智強直言應表態清楚

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▲▼0405 吳敦義、馬英九 出席「蔣公，我們懷念您！」紀念大會-吳敦義。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡浩祥／台北報導

國民黨初選時程一延再延，前立法院長王金平要求黨主席吳敦義明確表態是否參選2020？雖說吳敦義9日透過直播表達「從沒這念頭」，但北市議員羅智強10日受訪認為，吳敦義若不把參選意圖講清楚，要如何服眾？是英雄還是罪人，全在一念之間。

羅智強直言，現在黨內共識非常清楚，就是要推出最強候選人，這也是吳敦義一再強調，且綜合所有民調看，目前最強的就是韓國瑜，試問黨中央還有什麼理由不徵召？

▲▼「關扁、護國旗」記者會，賴士葆、羅智強。（圖／記者邱顯燁攝）

▲台北市議員羅智強。（圖／記者邱顯燁攝）

談及朱吳會、朱王會皆破局，羅智強說，吳敦義沒明確表態是否參選，一個要選的人當裁判，其他人還有可能跟他協調嗎？

同時，羅智強也為朱系人馬的質疑澄清，強調自己不是朱系，沒有在朱立倫手下做過一天事。

▲▼「關扁、護國旗」記者會，賴士葆、羅智強。（圖／記者邱顯燁攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者邱顯燁攝）

他表示，國民黨自去年九合一選完，民調開始崩牌，自己是為國民黨好、也為吳敦義好，吳敦義若不把參選意圖講清楚，要如何服眾？是英雄還是罪人，全在一念之間。

國民黨立委賴士葆坦言，目前民調最強的就是韓國瑜，直接徵召符合民意，自己辦公室一天到晚也接到關切電話，認同徵召的概念，也會在臉書尋求連署。

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關鍵字：吳敦義,2020,羅智強,賴士葆

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