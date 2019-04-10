「把阿扁關回去」無法登公車廣告　北市議員質疑柯P是幕後黑手

記者蔡浩祥／台北報導

面對前總統陳水扁保外就醫期間大踩中監「五不」紅線，北市議員有意刊登「把阿扁關回去」公車廣告，不料卻被代理公司以「負面廣告」為由婉拒，質疑台北市長柯文哲是幕後黑手，要求北市府停止廣告「政治審查」。

北市議員羅智強、鍾沛君、游淑慧10日出席立委賴士葆舉辦的「關扁、護國旗」活動。羅智強率先發難，直指台北市不是一個言論自由城市，直接爆出公車廣告代理公司摩菲爾婉拒登「關回阿扁」公車廣告事件。

羅智強指出，業者擔心市府公運處反對，婉拒登出公車廣告，試問該廣告違反什麼法律？這不是言論自由嗎？要柯文哲說清楚講明白，言論自由界線何在？台北市還是不是言論自由城市？

▲北市議員羅智強、鍾沛君、游淑慧10日出席立委賴士葆舉辦的「關扁、護國旗」活動。（圖／記者范綱儀攝）

自認是公車廣告事件第一個受害者的游淑慧表示，去年九合一選舉本來要登「管中閔上台、吳音寧下台」公車廣告，同樣被摩菲爾婉拒，認為市府公運處不敢進行政治指導、審查，背後無疑是柯文哲的黑手。

游淑慧質問近日探視過阿扁，曾任其醫療小組召集人的柯文哲，阿扁的大腦前葉還有沒有萎縮？是否符合保外就醫條件？要他在質詢時說清楚。

官方帳號、臉書都被民眾熱烈詢聞關回阿扁連署的鍾沛君坦言，民眾對阿扁的憤怒不難想像，廣告無法登出，甚至登出前就被擋下的做法，是否因民進黨政府的態度，讓北市府有樣學樣，又或者是柯文哲有來自蔡政府的壓力，這是北市府要交代的地方。

▲台北市長柯文哲（右）日前拜訪前總統陳水扁。（圖／陳致中臉書）