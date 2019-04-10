雲端最前線／拋「要誰退，還是要合作」　蔡英文：從不怯戰

新聞節目中心／綜合報導

針對民進黨內初選近來的紛擾，總統蔡英文9日親上火線回應，強調怯戰不是她的風格並宣示總統黨內初選的態度。對此，行政院長賴清德在9日下午也召開記者會回擊，重申自己堅決不退的決心，同時喊話蔡英文，如果初選由他勝出，請蔡英文支持他。《雲端最前線》10日邀請立法委員趙天麟、立法委員林俊憲、台北市議員羅智強、資深媒體人陳敏鳳、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討民進黨2020總統初選引發的風暴。

距離民進黨規劃的2020總統黨內初選協調時程只剩下不到一週，蔡英文9日上午召開記者會時表示，「利用今天機會跟大家做一個說明，這段時間為避免擦槍走火，並給協調小組一個比較大的空間，所以都保持緘默，卻有人覺得我怯戰，但我沒有怯戰的紀錄，我對選戰而言是沒有這問題的。」

▲總統蔡英文。（圖／翻攝蔡英文YouTube）



蔡英文強調，自己領導民進黨超過十年，最大的期待就是團結跟勝選，這是她不變的信念，並期待能找出勝選的方案，在2020打贏這場選戰，因此儘管面對外面各種貼標籤、攻擊，她都選擇忍耐，且民進黨是執政黨不是在野黨，提名一定會影響政府運作跟政策實施，立場很清楚就是必須團結，才能尋求勝選最大可能性，延續執政理念，將初選對目前執政的衝擊降到最低。

另外，蔡英文也提醒，打過初選的人都知道，初選會造成的問題，不是只有候選人之間，還有支持者間的問題，她進一步指出，這一局是要問「要誰退，還是要合作」，如何合作是我們的選項，如果相信合作才是勝選最大可能性，那大家就要往這方向走。

▼賴清德記者會。（圖／記者徐斌慎攝）



不過，對於黨內初選紛爭，賴清德9日下午也召開記者會回擊，他表示自己要打一場典範級的選戰，如果由蔡英文取得初選勝利，他一定支持蔡英文，但若最後由他贏得初選，也請蔡英文同樣的支持他，要團結合作，才能打贏2020總統大選，民進黨就不會有分裂的問題。

至於外界質疑，如果蔡英文沒有獲得提名，會不會有憲政空窗期？賴清德則說，現任總統任期有法律保障，憲法對總統職權有保障，不會因為沒提名而讓總統陷入空窗期，若贏得初選，他不會干預蔡英文的總統職權，也會尊重蘇貞昌院長的職權，希望能跟黨中央合作打贏選戰。《雲端最前線》10日邀請立法委員趙天麟、立法委員林俊憲、台北市議員羅智強、資深媒體人陳敏鳳、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討民進黨2020總統初選引發的風暴。

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