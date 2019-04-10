關回阿扁提案遭民進黨封殺　賴士葆再提「關扁護國旗」

記者蔡浩祥／台北報導

前總統陳水扁保外就醫頻踩紅線、直播當網紅，國民黨立院黨團9日提案關回阿扁，卻遭民進黨團以多數50票封殺國民黨的28票。國民黨立委賴士葆10日舉辦「關扁、護國旗」活動，呼籲民眾「死當」民進黨，關回阿扁、保護國旗。

「關扁、護國旗」活動10日於賴士葆文山區服務處舉行。除賴士葆主持，現場還邀請北市議員羅智強、鍾沛君、游淑慧，一同宣講，呼籲民眾投入「關回阿扁」連署活動。

準備與黨內後起之秀、北市議員徐弘庭民調競爭的賴士葆，未多提黨內初選紛擾，火力集中批扁，直指阿扁違反中監所提「五不」原則，整天在外「趴趴造」，還可以理直氣壯痛罵高雄市長韓國瑜25分鐘而無病容，無疑是踐踏司法尊嚴。

▲前總統陳水扁。（圖／翻攝陳水扁臉書）

賴士葆在現場疾呼，已有不少民眾來電服務處關切連署事宜，不能讓台灣司法被踐踏，9日提案關回阿扁，卻遭民進黨團以多數50票封殺，民眾應給民進黨政府「死當」，關回阿扁。

除了「關扁」訴求，賴士葆還就提案修訂《戶籍法》51條，也就是在身分證上恢復國旗，直說身分證上沒國旗，既是天大的笑話，也是道道地地的台獨，強調「中華民國的身分證，一定要有國旗」。

▲國民黨立委賴士葆10日舉辦「關扁、護國旗」記者會。（圖／記者范綱儀攝）