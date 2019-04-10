派系動員「退席流會」失敗　民進黨過半中執委傳達共識延後初選

▲民進黨中執會，民進黨秘書長羅文嘉。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文、前行政院長賴清德雙方僵持不下，10日下午民進黨中執會成為重頭戲，是否延長協調期亦是各界關注的焦點。據指出，有派系中執委討論「退席流會」的反動員動作，而部分派系下達「務必出席」指令，使得反動破局；而延長協調、初選時程，也已經成為黨內共識，可望在下午就做成決議。

面對總統蔡英文、前行政院長賴清德之爭，民進黨中執會日前就盛傳，有人建議將初選的時程往後延。對此，賴清德在9日下午召開記者會時，首度回應此議題，強調中執會做出終止初選或延後初選，勢必造成重大傷害，如果民進黨要贏得支持，中執會扮演舉足輕重的角色，希望中執會響應社會期待，讓初選制度穩定走下去。

稍早在中執會開會前，黨主席卓榮泰、桃園市長鄭文燦、立法院黨團總召柯建銘與黨秘書長羅文嘉都在主席辦公室開會，接著他們紛紛步出辦公室，面對媒體提問皆微笑不做進一步回應，走進大會議室舉行中執會。

據指出，有特定系統在鼓動，10日的中執委們進行在討論總統初選案時，有部分派系，動員已經表態挺英的正國會，以「退席流會」的反動員動作，這也逼著各派系等執委，紛紛回頭尋求所屬派系相關態度，據傳有派系已經明確下達「務必出席」指令，讓反動破局。

據指稱，由於民進黨已經拋出「互比式」民調，必須將國民黨候選人也納入，加上藍營也陷入膠著狀態，因此黨規劃在7月後再處理即可，黨內已經有過半的中執委達成共識，要將協調與初選時程往後延，有可能會在下午中執會中做成決議。

▼民進黨中執會，行政院副院長陳其邁。（圖／記者林敬旻攝）

