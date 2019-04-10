筍農煮桂竹筍溜去吃飯　火星引燃筍殼整間工寮燒光

▲筍農煮桂竹筍因未注意火源，火星引燃筍殼，引發大火，導致整間工寮付之一炬。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

每年3、4月正值桂竹筍盛產的季節，苗栗縣大湖鄉一名陳姓筍農，趁著竹筍大量採收之際，在自行搭建的工寮，就地做汆燙處理的工作；9日中午左右，陳男因未注意火源外出吃飯，回來時發現工寮起火燃燒，機器設備全都付之一炬，所幸當時屋內沒有人受困。

苗栗縣消防局9日上午11時許接獲通報，指大湖鄉復興村有一間鐵皮屋冒出濃煙，警消立即派遣人員前往，抵達現場時已見火舌竄出，經消防人員灌救之後，火勢迅速撲滅，但約8坪大小的廠房全都燒毀，幸好當時屋內沒有人受困。

▲▼經消防人員全力灌救後，火勢立即撲滅，但8坪大的工寮全被燒毀。（圖／記者黃孟珍翻攝）

陳姓筍農表示，這間鐵皮屋是自己搭建的，準備用來採收桂竹筍時，就地汆燙竹筍使用；因接近中午吃飯時間，就把已經汆燙著的桂竹筍放一旁未加理會，獨自到街上吃飯；不料，當他回來時發現鍋爐旁邊的雜草和被火星引燃的竹筍殼全都著火燃燒，只是火勢一發不可收拾，陳男自行撲滅不了，趕緊打電話報警。

苗栗縣內今年桂竹筍產量比起往年大增許多，所生產桂竹筍的產地目前都在加工蒸煮桂竹筍販售，大量的竹筍也讓業者忙到不可開交，將近凌晨才能收工；苗栗縣消防局也呼籲大家，在蒸煮桂竹筍時，千萬要注意火源，以免稍不注意就會釀成不可彌補的災害。