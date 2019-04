南韓江原道「變電箱突爆炸」！森林大火燒毀250公頃　至少1死11傷

記者楊絡懸/綜合外電報導

南韓江原道北部高城郡(Goseong)4日晚上發生森林大火,火勢因風助長的情況下迅速延燒,燒毀約250公頃林木,多數建築物和房屋毀損,至少造成1人死亡、11人受傷,超過3000多人需要疏散。

根據韓聯社報導,江原道消防部門指出,當地時間4日晚上7時17分(台灣時間晚上6時17分),高城郡某條路上的變電箱突然爆炸起火,火勢隨後因風助長下迅速蔓延至附近的山區,燒毀約250公頃林木。

受到強風影響,火勢蔓延速度僅1小時內就延伸5公里,消防單位認為大火將影響至附近的束草市(Sokcho),因此趕緊疏散高城郡近2400人,而束草市附近民眾約1250人也被迫從建築物撤離。警方在路邊發現一名50多歲男性屍體,已知有1人死亡、11人受傷。

根據南韓氣象局資料,束草市風速約為每秒20公尺、江原道山區的風速可能達到每秒30公尺,且溼度僅20%,增加救援的難度。

南韓總統文在寅已經下令相關單位,採取可行的方法應對火勢,南韓政府也迅速啟動災害和安全的對策總部。國家消防廳已發出最高警報,出動近800名消防員及200輛消防車前往救災,而由於大風等因素,尚無法使用直升機,預計天亮後派出30架直升機展開滅火與救援。

Wildfires are currently ravaging parts of Goseong and Sokcho in South Korea's Gangwon Province. pic.twitter.com/DKBY25WWbV

Meanwhile a fire that began yesterday in Inje, another area of Gangwon Province, is still burning and only 10% of the blaze has been extinguished according to Yonhap.pic.twitter.com/hRCMEMNV3G