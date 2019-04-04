陸酸民調侃四川火災「烈士」紛落網　當局怒斥：人渣！

▲30名在四川涼山木里火災中殉職的消防人員。（圖／翻攝自央視新聞微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

日前四川涼山木里森林火災中，30名救火人員殉職，被四川省政府批准為烈士，然而近日網路上卻出現多起網民調侃往生救火人員的言論，在各地至少已經有5人因此落網，大陸中央應急管理部也罕見地以「人渣」的強烈用詞來訓斥這些調侃烈士的人。

《北京日報》微信公眾號3日報導，這些落網的網民包括貴州畢節市人尹姓男子，他以網名為「龍捲風等你」的賬戶，在轉發撲火人員犧牲消息時，加上了「四川人作惡多端」、「去大涼山吃烤全人」等言論，在福建泉州落網，因涉嫌尋釁滋事罪，被公安機關刑事拘留。

▲涼山、西昌人民恭送救火英雄。（圖／中新社）

此外，「攀枝花-平安東區 」微博指出，4月2日上午，臨江路派出所接群眾舉報稱有網民在微信群發布侮辱木里縣滅火英雄的言論，經臨江路派出所民警查證微信名為「家電維修」的鄭姓嫌犯，在「攀西野釣俱樂部」微信群發布了侮辱救火英雄的言論，「又有幾十個富婆了。」因涉嫌尋釁滋事罪被移交西區分局。

「中華人民共和國應急管理部」微信公眾號2日發文指出，「昨天，四川涼山30名滅火英雄犧牲的消息，震驚了所有人。但是每一次，當有公安或者消防指戰員犧牲的消息傳來後，總有幾個人渣跳出來侮辱英烈，從來沒有例外。這次也一樣」、「雖然人渣已抓，但是30名英雄卻再也回不來了！」

3月30日18點左右，四川省涼山州木里縣雅礱江鎮發生森林火災，滅火行動中，因風力風向突變，現場撲火人員緊急避險，其中27名森林消防指戰員和3名地方撲火隊員犧牲。四川木里「3.30」森林火災撲救英雄群體追悼大會4日上午在四川涼山州舉行。