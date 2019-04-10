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正妹記者與吳宇舒老公「叔姪戀」　擬賠錢解約中天

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▲23歲的中天記者王乃伃與40歲的同事朱凱翔傳出叔姪戀，讓她一夕間聲名大噪。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊上月直擊中天新聞政治組記者朱凱翔背著主播老婆吳宇舒、與小他17歲的中天記者王乃伃過從甚密，報導傳出後，當事人跟中天電視選擇冷處理不多回應，如今卻傳出王乃伃因鬧緋聞而形象大傷，打算與中天提前解約離職、賠償違約金走人。

在中天主跑韓國瑜新聞的王乃伃因與朱凱翔的叔姪戀緋聞惹出爭議，2人的曖昧情愫傳遍電視圈。朱凱翔與昔日宅男女神主播吳宇舒於2013年結婚後，就有男方花心傳聞，本刊直擊朱凱翔陪著王乃伃到醫院看診、2人疑似用LINE打情罵俏寫下「妳是叔叔的寶」等對話，新聞爆發後對外都噤聲，卻私下向公司頻頻喊冤，只是一直沒對外解釋清楚，反而更讓外界霧裡看花。

請繼續往下閱讀...
  1. 本刊3月直擊王乃伃到康寧醫院求診，朱凱翔現身關心陪診。
  2. 朱凱翔不只陪正宮吳宇舒就醫，還陪王乃伃看病。

私下稱同事　家人勸離職

曖昧朱凱翔新聞曝光後，王乃伃po出照片，似乎在為自己打氣。（翻攝自王乃伃IG）

據傳，中天高層向2人了解狀況時，朱凱翔表示「叔叔」是他對所有年輕後輩的自稱、堅稱沒有曖昧情愫；王乃伃也表示2人僅是同事關係，高層得知後雖表示會代為澄清，但至今都沒有明顯動作，似乎想靠時間淡化新聞熱度。

這段叔姪戀緋聞對外選擇冷處理，中天內部卻瀰漫著山雨欲來的氣氛，23歲的王乃伃在新聞爆發後面對同事跟同業的側目，家人雖深信2人真的只是同事，但為了保護王乃伃、力勸她提出離職遠離暴風圈，不過礙於她與中天仍有培訓合約尚未約滿，最終可能必須得賠錢了事，才能暫離新聞圈避風頭。

王乃伃於2017年在中視及中天舉辦的《華人普立茲超級星光大道》拿下冠軍，除拿到新台幣5萬元獎金、接受1個月的專業媒體培訓等課程，加入新聞團隊後，還能拿到40K的起薪，王乃伃也被視為未來主播的強力人選。中天砸了不少錢培訓、找人才，條件之一就是得先簽約，據傳，雙方合約明年才約滿，如果此時王乃伃求去，勢必得付出違約金來換得自由身。

王乃伃（左）2017年曾拿下「文化大學全國性主播大賽」冠軍，由主播哈遠儀（右）親自頒獎。（中視提供）

據悉，王乃伃家境不錯，本刊上月拍到她看醫生時，身披LV圍巾、揹著香奈兒包包，月領40K能有這種配件，家境應頗富裕，若真要跟中天解約走人，王乃伃在家人的支持下，賠錢應該不成問題。

  1. 本刊曾直擊王乃伃（左）跟媽媽（右）一同出遊，王乃伃自顧自地滑手機旁若無人，母女一身名牌行頭，看來家境不錯。
  2. 王乃伃（右）跟媽媽（左）感情深厚，自拍時不忘嘟嘴裝可愛，看起來像姐妹。（翻攝自王乃伃臉書）


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