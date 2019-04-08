「我只要跟妳生小孩！」　安親班淫師對小六女伸狼爪近30次

圖文／鏡週刊

新北市一名開設「文理補習班」的C姓負責人，自去年起持續對班上小六女童「表達愛意」，帶她去吃大餐、看電影，甚至在上課時趁機對女童猥褻，次數近30次，還說要和小女生「生小孩」，猶如要將她納為小妾，直到女童母親今年3月初發現女兒會陰部異常紅腫，才讓狼師的惡行曝光。

4月1日下午5時，新北市一間知名的安親班內，許多國小學童埋首在寫作業，班導師則坐在講桌前，一一替前來詢問問題的學生解答，但安親班的老師們卻個個神色凝重，不時望向窗外，似乎在擔心著什麼。

原來是安親班的C姓負責人兼老師，日前才遭指控對班內的小六女童伸出魔爪猥褻，被教育局裁罰，且不准C男再踏入安親班，女童家長也向警局報案，全案已完成雙方筆錄，進入司法偵辦程序，難怪擔心工作是否保得住的安親班老師個個像驚弓之鳥。

本刊調查，C男（32歲）畢業於北部某私立大學電機系，與姊夫在新北市共同經營「文理補習班」，家族成員中還有人經營幼稚園，C男除了是安親班負責人外，也擔任教學老師。由於他長相斯文，教學又有耐心，在家長的印象中是個口碑優良的「好老師」，只是家長們萬萬沒想到，大家口中的好老師竟企圖把女童當成禁臠，猶如納小妾般，將女童當作成年女孩追求。



更多鏡週刊報導

【納小六女當妾2】狼師新婚4天就出軌 帶女童看電影噁心告白

【納小六女當妾3】想抱女童先關監視器 「老師還問我可以伸舌頭嗎？」