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社會 社會焦點 保障人權

「租屋不買房論」被打臉！貴婦奈奈偷買內湖5豪宅曝光　苦主求償有望了！

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圖文／鏡週刊

貴婦奈奈吸金10億元潛逃加拿大，至今行蹤成謎。檢調查出，貴婦奈奈一家人逃亡前，花了大把鈔票購買內湖重劃區的5間豪宅，估計市值超過4億元，恐藉此隱匿犯罪所得，幸好其中一戶已被法院查扣。對照昔日她誇口稱只租屋不買房，且說她只花80,000元租金就住進豪宅，如今看來「攏是假」。

此外，檢調也懷疑，貴婦奈奈的名醫公公黃立雄是福智佛教團體的大金主，逃亡後不但專程到加拿大王子島的寺廟參加法會，還捐錢指名要迴向家人及診所，疑有人暗助他們藏匿，讓貴婦奈奈全家人得以打延長賽，完成難民申請。

 
貴婦奈奈和老公黃博健捲款吸金10億元，潛逃加拿大，至今行蹤成謎。檢調卻查出貴婦奈奈及夫家在台仍擁有5戶豪宅，其中青川富御有3戶，琉森花園則有2戶，估計總市價超過4億元。

知名部落客貴婦奈奈（本名蘇陳端）與老公黃博健開設的杏立博全醫美診所，去年底驚傳惡性倒閉，二人夥同名醫公公黃立雄及負責作帳的小姑黃千芳等人，捲款10億元潛逃至加拿大，涉嫌吸金詐騙遭台北地檢署通緝25年，至2044年止，並祭出百萬元通緝獎金要追拿他們歸案。

　

內湖置產　分散登記

貴婦奈奈與夫家一走了之，留下一大堆遭吸金詐騙的被害人求償無門，苦不堪言，經過檢調連日追查，如今已出現一線曙光，檢調根據貴婦奈奈逃亡前，在診所內留下的密帳等資料，發現一家人在案發前，四處吸金投資，除了部分款項匯往海外，還有許多資金用來置產，在台灣就買了5間豪宅，分別登記在不同人名下，估計總價超過4億元。

貴婦奈奈（左）與公公黃立雄（右2）、婆婆（右）都是福智信徒，去年底、今年初現身加拿大，至今去向成謎。（翻攝臉書）

貴婦奈奈家人密藏的5戶豪宅，全在台北市內湖區5期重劃區新富街及行善路333巷間，房屋所有人分別登記在貴婦奈奈、她擔任董事長的端健生技有限公司、老公黃博健、小姑黃千芳及小叔黃博鴻名下，除了身為超跑達人的黃博鴻尚未被列被告外，其餘家人均列被告遭通緝，只是黃博鴻名下有豪宅，其掛名董事的端健生技名下也有一戶，是否與詐騙案有關，仍待檢調追查。

  1. 本刊取得建物謄本顯示，貴婦奈奈透過她擔任董事長的端健生技公司名義，持有內湖豪宅，檢調正在過濾買屋資金是否與吸金詐騙案有關。（讀者提供）
  2. 不動產買賣交易契約書顯示，貴婦奈奈小姑黃千芳有1戶內湖豪宅，檢調懷疑與犯罪金流有關。（讀者提供）

本刊調查，這5戶豪宅都緊鄰12,000坪的綠帶公園，綠意盎然，周邊有環東大道、堤頂大道、國道一號內湖交流道及汐五高架堤頂交流道，交通四通八達，且靠近信義計畫區、內湖科學園區，地理位置佳，採買可至鄰近的家樂福、好市多、大潤發量販店，還有新蓋的潭美國小明星學區加持，小孩讀書也不成問題。

　

建材高檔　外觀氣派

其中，端健生技名下等3戶豪宅是知名新建案「青川富御」，每戶93坪，每坪開價超過90萬元，該案建材高檔，規劃花崗岩城堡式外牆，大廳採飯店穿堂式門廊設計，還懸掛名家750萬元油畫，庭院種植樟樹、山櫻花與青楓，可欣賞四季變化美景，後院也有水景設計，頂樓還有健身房與觀景平台，相當豪奢。

圖為內湖的琉森花園豪宅，貴婦奈奈和老公黃博健各擁有1戶房子，總市值破億元。

至於分別登記在貴婦奈奈夫妻名下的二戶對門豪宅「琉森花園」，也是當地知名建案，與青川富御僅有一街之隔，採南歐莊園設計，全棟雙併僅有16戶，戶數單純，權狀都是58坪，每坪現開價70萬元，雖已完工10年，但建材一流，外觀氣派，完全看不出是中古屋，貴婦奈奈夫妻買下這二戶豪宅，還分別向台北市內湖農會貸款3,600萬元。

圖為內湖豪宅青川富御，貴婦奈奈擔任董事長的端健生技有限公司、小姑黃千芳及小叔黃博鴻名下各登記1戶。

至於黃博健所擁有的一戶豪宅，日前已被自救會律師邱雅郡查出，緊急向法院聲請扣押獲准，拍賣後可望填補被害人部分損失，另密藏的4戶，則有賴檢調持續追查，儘速釐清是否為犯罪所得予以查扣，確保被害人權益。

貴婦奈奈曾在部落格大放厥詞，表示她一直是租屋族，十多年來承租過8坪、10坪、25坪的房子，笑說自己的興趣是搬家，後來和丈夫租屋住在南港軟體園區附近的挑高新房，除了是樓中樓的50坪大豪宅，還附有雙車位。

　

隱匿不法　避免查扣

貴婦奈奈還說，當初月租金開價10萬元，但因為房東很喜歡她們夫妻，所以決定降價20,000元，變成月租80,000元，讓她覺得非常划算，因為要買這樣的豪宅，她得不吃不喝到50歲，才有可能存到頭期款。

為此，她當時提出花大錢租房不買房子的四大理由，首先是好建商的房子比較貴，漏水、壁癌等問題卻要住過一陣子才會發現；其次是風水會一直變，買房時可能好好的，但附近蓋新大樓可能成煞；第三是千金買屋、萬金買鄰，遇到怪鄰居，一年就得搬一次家，好地段，鄰居也可能是沒品的有錢人；第四是遇上無法控制的天災人禍，房子沒了卻還得繼續被貸款套牢。這些理由如今看來都是一派胡言。

貴婦奈奈提出4大理由說她不買房，還稱她每年換房租屋，用便宜租金住豪宅，如今被檢調查出擁5豪宅。

檢調懷疑，貴婦奈奈只租不買的言論，恐怕是為了隱匿吸金不法所得，避免東窗事發後被查扣，才刻意放出來的假消息，幸好部分金流已被一一追出。

貴婦奈奈一家人今年初從美國邊境水牛城進入加拿大伊利堡，被攔查時行跡曝露，由於黃博健年少時曾在加拿大念書，和父親黃立雄都擁有永久居民身分，貴婦奈奈立即向加國提出難民申請，打算長期抗戰居留在加拿大，至今已3個多月去向不明。

黃博健（左）曾在加拿大求學，已獲永久居留權，由於台、加2國無邦交，短期內恐難將他遣返回國受審。（翻攝臉書）

　

捐款法會　迴向家人

根據網友爆料，貴婦奈奈的名醫公公黃立雄潛逃後，去年曾現身加拿大愛德華王子島的傳燈寺，參加來自台灣的福智宗教團體11月30日到12月3日所舉辦的憶師恩及圓根燈會法會，且捐款加幣10,000元（約新台幣22萬元），法師在燈會上唱誦「榮譽福智功德主」名單，迴向到黃立雄家人及杏立博全診所時，由於適逢貴婦奈奈逃亡新聞滿天飛，讓與會信眾嚇了一跳。

貴婦奈奈的名醫公公黃立雄與婆婆2人，在福智舉辦活動時，坐在第1排，可見在福智的地位不輕。圖為貴婦奈奈的名醫公公黃立雄。（翻攝臉書、小圖翻攝杏立博全臉書）

巧合的是，當時和貴婦奈奈一家人同車轉進加拿大的其中一人，正是黃博健的親姑姑，她是黃立雄的妹妹，也是福智信眾口中的照諄法師，根據福智信徒透露，黃立雄長期捐款給福智，堪稱是大金主，照諄法師還稱他為尼師，黃的地位頗高，在福智幾乎無人不曉。

貴婦奈奈（右）婚前說只要黃媽媽（左，即現在的婆婆）找她去福智，她一定參加，顯見黃家人是福智的虔誠信徒。（翻攝臉書）

由於貴婦奈奈入境加國時，申報居住地點安大略省漢米爾頓，與東部大城多倫多相距不遠，卻與黃立雄現身的愛德華王子島車程至少17個小時，檢調不排除貴婦奈奈極可能是故布疑陣，不只華人圈組成貴婦奈奈行蹤報馬仔團，緊追他們的行踨，當地華文媒體更是大肆報導，貴婦奈奈一家人卻能夠宛如人間蒸發，不免令人懷疑有人暗助他們藏匿。

　

信眾質疑　福智否認

貴婦奈奈的李姓髮型設計師拉人投資杏立博全診所，不但害一堆人慘賠，也淪為被告，恐遭連帶求償。（翻攝當事人臉書）

外界猜測，貴婦奈奈一家人藏身愛德華王子島的可能性極高，從福智出走的信眾所組成的護持福智僧團回歸正法聯盟及福智內幕大公開等社群臉書，也曾公開質疑：「奉勸福智明哲保身，交錢交人，另外據稱醫美診所利潤的三分之一必須供養女上師，及福智是否也插股，或找福智學長領乾薪當門神等等，也交代清楚」「請檢察官查一查，奈奈一家的10億元捲款落跑，福智集團有沒有幫他們洗錢？」

對此，福智則表示，黃立雄夫妻在去年11月13日抵達王子島參加法會，並捐款約加幣10,000元，指名迴向家人及診所，12月3日即已離島，至於貴婦奈奈夫妻則從未造訪，相關訊息已主動提供檢察官以釐清真相，盼外界勿以訛傳訛。

本刊掌握，除了貴婦奈奈一家四口成為通緝犯，小姑黃千芳在某銀行東門及三峽等二個分行帳戶已被凍結六十幾萬元，檢調更查出連貴婦奈奈的李姓髮型設計師也在幕後拉人投資，而且金額不小，因此將他列為第五名被告，此外，被害人組成自救會，近來有人再提告，宣稱被騙金額達四、五千萬元，唯有檢調持續蒐證追查，才能還給被害人公道。

貴婦奈奈小檔案
  • 本名 ▶ 蘇陳端
  • 年齡 ▶ 44歲
  • 學歷 ▶ 師大教育心理輔導研究所碩士、世新社會心理系
  • 證照 ▶ 諮商心理師
  • 家庭 ▶ 丈夫黃博健
杏立博全診所小檔案
  • 成立時間 ▶ 2011年
  • 負責人 ▶ 黃立雄（貴婦奈奈公公）
  • 執行長 ▶ 黃博健（貴婦奈奈丈夫）
  • 倒閉時間 ▶ 2018年11月30日
貴婦奈奈夫妻吸金潛逃大事記
  • 2018年7月▶黃立雄因積欠顧問朱惟平9,400萬元，將杏立博全診所經營權轉讓給朱惟平，黃博健仍四處調頭寸周轉
  • 2018年11月30日▶杏立博全無預警倒閉，貴婦奈奈夫妻驚爆捲款10億元潛逃
  • 2018年12月3日▶黃立雄現身福智位在加拿大王子島的道場，不但參加法會還捐款，指名迴向給家人及診所
  • 2019年1月2日▶貴婦奈奈等人開車從美國邊境進入加拿大遭攔查，因台、加無邦交，加國只能放人入境，貴婦奈奈已提出難民申請
  • 2019年1月8日▶北檢對貴婦奈奈等人發布通緝令，時效長達25年
  • 2019年2月12日▶加拿大台籍僑胞成立報馬仔臉書社群抵制貴婦奈奈，當地華人媒體也大肆報導


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