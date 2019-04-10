韓流襲美／替2020總統暖身？　韓國瑜首會僑界、簽姐妹市

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者季相儒攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨原本預計在4月公告初選時程，據了解，就是因為高雄市長韓國瑜訪美行程而暫緩。根據《ETtoday新聞雲》4月8日公布的最新民調，韓國瑜若代表國民黨參選2020，不論是對手總統蔡英文或是前行政院長賴清德，皆落後一段差距。韓國瑜此行訪美，將首次與美國僑胞會面，並且會和其中一個城市締約姐妹市，透過市政成績「出口轉內銷」，累積政治能量。

▲ET民調：2020總統大選。（圖／ETtoday民調雲）

「韓流」在九合一大選席捲全台，韓國瑜正式當上高雄市長後，先前已於2、3月，分別赴新加坡、馬來西亞、香港、澳門、深圳、廈門等地，簽訂多張農漁契約及合作備忘錄，展現豐碩成果；此次馬不停蹄再前往美國，除發表兩場重要演說外，也將參訪高科技產業並了解創業投資及新經濟發展趨勢。

高市府日前證實，韓國瑜將會和洛杉磯市第一副市長Nina Hachgian見面，但是屬私人拜訪，而且當天是美國的休假日，所以不會在市府會面，採較休閒方式安排。此外，高雄市和美國15個城市是姐妹市，此行還有一個姐妹市要簽訂。據了解，與僑胞晚宴的餐券也早在一個月之前，就被東西岸僑胞搶購一空，可見韓國瑜高人氣也造成僑界瘋狂。

知情人士表示，韓國瑜此行訪美，將測試僑界對於他競選2020總統的期望，也因此在被問到2020總統的議題時，他才會以「訪美回來再說明」回應。巧合的是，在韓國瑜訪美前夕，國民黨也於本月8日發布新聞稿證實，黨中央盱衡目前局勢之發展氛圍，持續強化黨內聯繫，因此決定延後公布初選辦法。

原本佔有民調優勢的前新北市長朱立倫，如今也公開喊出「二個全力」，徵召韓國瑜全力支持、辦初選全力以赴，更呼籲黨中央要徵召就盡快，好讓藍營能夠在最短時間內團結；但問題就在於韓國瑜從未把話說死，這次訪美回來後，參選2020的答案應該會更清楚。

▼2020總統選舉可能人選。（合成圖／資料照）