丈夫付錢出遊！岳母想偷跟「被拒絕」落淚　她氣：不會原諒

▲原本計畫好的旅遊行程，因為家人意見不合而影響興致。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



國際中心／綜合報導

國外一名育有2名孩子的母親日前透過網路抱怨，她的丈夫為了避免與岳母一同出遊，竟然默默改掉原本預訂的出門日期，導致岳母忍不住落淚。不過，大部分網友都站在男方那一邊，認為旅遊應該是大家都要開心的狀態，而不是有人會感到勉強。

這名女子5日在英國育兒網站Mumsnet發文，標題名稱為「不能原諒丈夫」，她指出，老公原本決定今年帶著她與2名孩子出遊，接著她自己的媽媽則暗自決定也要帶著其他家人一起跟，直到後來被發現，「我媽的邏輯是，她認為可以幫我們帶孩子，同時，我們也能享受一次熱鬧的家族旅遊。」

女子繼續補充，自從她的爸爸過世後，她的母親就夢想能跟家人一起出去玩。然而，她的丈夫聽聞消息後感到很不開心，便改變原本出遊的日期，想要避開岳母加入；老公認為自己賺得比較多，也幫忙支付旅遊的費用，當然有權改變日期。

「我知道他的立場，但我的家人不是怪物，我們也相處良好。」女子表示，她的媽媽過去一直幫忙她帶小孩，永遠願意支持她與老公，如今想出去玩卻遭到拒絕，心情非常悲傷甚至哭泣。

對此，網友看法並不一致，有人就指出岳母決定出遊前並沒有事先通知，難怪女婿會不高興，「如果你想要盛大的家族旅遊，你應該讓所有人一起參與並計畫」；不過，也有人認為男方的反應太過激烈，考量到岳母平時的付出，雙方都應該理性討論。