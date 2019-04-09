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癌末女護士懺悔自爆：12年內掉包5000嬰兒　只為好玩！

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▲姆薇娃聲稱自己屢屢將剛出生的嬰兒掉包。只是為了好玩，以及看看被作弄者的表情。(圖／翻攝自網路)

姆薇娃聲稱自己屢屢將剛出生的嬰兒掉包。只是為了好玩，以及看看被作弄者的表情。(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

非洲國家尚比亞一名女護士聲稱自己罹癌，將不久於人世。日前她在病榻上作臨終懺悔，大爆自己當年因為貪玩，任職12年間在產房裡曾將多達5000名嬰兒掉包！

當地媒體報導後，當局立即展開調查，不少網友質疑她是「炒新聞」。當地一家報紙《尚比亞觀察家報》(Zambian Observer)上周三(3日)以頭條方式報導這則聳動新聞。

這名叫姆薇娃(Elizabeth Mwewa)的女子在社群PO出一封「懺悔書」，聲稱自己從1983到1995年在首都盧薩卡的「尚比亞大學教學醫院」(UTH)工作時期間，屢屢將剛出生的嬰兒掉包。只為了好玩，以及看看被作弄者的表情。但她如今已是癌末病人，希望在臨終前能夠為自己的所作所為懺悔、祈求上帝寬恕，以及向「受害者」致歉。

姆薇娃說，該段時間在上述教學醫院出生的人，可能跟父母沒有血緣關係。甚至還有不少父母為此帶孩子驗DNA，最後鬧得離婚收場。

姆薇娃的「懺悔書」迅速在社群瘋傳，多家外國傳媒也爭相報導。有人不值她的所為，認為她該「下地獄」。有人則認為她的「懺悔書」疑點很多，認為姆薇娃虛構故事「博出位」。

當地負責護士註冊的機構回應稱，經查證後該國沒有一個名叫姆薇娃的護士登記在案，而UTH多年來也沒有跟她同名的員工，不過他們仍會繼續調查此一事件。相關報導請看這裡

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關鍵字：尚比亞,Elizabeth Mwewa,掉包嬰兒

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