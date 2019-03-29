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把朋友推落橋折斷6根肋骨　19歲惡女僅拘役兩天！

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▲史密斯卻出其不意，一掌把霍格森推落橋 。（圖／翻攝自YouTube)

史密斯出其不意，使出「雙龍出海」把霍格森推落橋 。（圖／翻攝自YouTube)

國際中心／綜合報導

去年有一則相當轟動的新聞：美國華盛頓州一名19歲少女史密斯(Taylor Smith)把好友推落橋，造成對方嚴重骨折。此案周三(27日)宣判，史密斯僅被拘役兩天以及從事38天的社會服務。

此案發生在去年8月7日。史密斯和17歲友人霍格森(Jordan Holgerson)一起前往華盛頓州亞科特鎮(Yacolt) 的「慕頓瀑布公園」(Moulton Falls Regional Park)遊玩。

期間，她們經過一道橋。橋下水潭是熱門的跳水地點。霍格森一度有意從橋上躍下潭中，但後來又打了退堂鼓。 沒想到接下來史密斯卻出其不意的出手把霍格森推落橋，讓對方從18公尺的高處墜落受傷，造成6根肋骨折斷，肺部受傷。

史密斯上月承認魯莽傷害罪，在法官判刑時她甚至流下眼淚。法官稱，她要為受害人的重傷嘗嘗坐牢的滋味。

霍格森發表聲明說，自己仍深受上述事件的影響，彷如經歷了一場噩夢。她的母親吉妮爾向法官表示，希望判史密斯至少坐牢3天，這是她女兒住院的天數。她同時批評史密斯沒有到醫院或她們的住處探望霍格森，「完全不像是朋友所為」。

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