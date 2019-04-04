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外星人潛艇？美國伊利湖上空驚見巨型幽「浮」！

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▲▼美國伊利湖拍到巨大飛碟。（圖／翻攝自網路)

美國伊利湖上空出現的巨型物體是飛碟，還是外星人潛艇？（圖／翻攝自YouTube)

國際中心／綜合報導

一個巨大的漂浮物體日前被目擊出現在美國著名的伊利湖(Lake Erie)上。這個畫面讓陰謀論者驚呆了。

畫面顯示，一個神秘黑色物體在橫跨加拿大安大略省和美國3個州的伊利湖上空盤旋。它呈現細長形狀，當時似乎是在水面上飛行，該物體的下方也出現倒影。

這段奇怪的影片被布雷克與布列特․科辛斯(Blake and Brett Cousins)兄弟發布在Youtube的陰謀論頻道「第三階段月亮」(thirdphaseofmoon)上。

一些人猜測。這可能是美國海軍的潛艇浮出水面。但布雷克：「似乎並非如此，它當時正在湖面上空盤旋著。」他的兄弟布列特回應說：「這清楚顯示是一個行動中的不明沈潛物體(USO)。」

布雷克接著又問：「廣闊的湖面下，是否存在著某種水底基地呢？這實在下太不可思議了。」兄弟兩人不認為這些「讓人驚呆了的畫面」是「海市蜃樓」(mirage)現象，因為這個物體的下方有倒影。

自從影片周二(2日)被PO出來後，迄今已有超過2000次點擊。一名網友評論說：「外星人來了！」但也有人不同意科辛斯兄弟的觀點，堅稱這是「海市蜃樓」現象。

所謂「海市蜃樓」是是一種自然發生的光學現象，光線被偏折到遙遠的距離或天空中，形成虛假的幻象。

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關鍵字：外星潛艇,伊利湖,Lake Erie,Blake and Brett Cousins

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