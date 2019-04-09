號稱「沒有呼吸的球隊」　台東高中奪HBL賽乙組全國冠軍

▲台東高中奪得HBL全國高中乙組籃球聯賽冠軍。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

被稱「沒有呼吸的球隊」的國立台東高中籃球隊，在HBL全國高中乙組籃球聯賽，以86比70擊敗同出身後山的花蓮海星高中奪冠。這也是東中繼5年前奪首冠後，再次「重返榮耀」。

台東高中籃球隊奪下HBL高中籃球聯賽乙組全國冠軍，消息傳回台東，除了全校師生與有榮焉之外，台東縣長饒慶鈴也連續2天在個人臉書，號召台東鄉親透過網路直播觀賞比賽，並分享本校冠軍的喜悅，9日也指派教育處長林政宏前往該校張貼紅榜，向蔡美瑤校長及球隊恭賀奪冠，以及在東中校長會客室，和HBL冠軍隊員談心。

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由邱聖豪教練指導的台東高中籃球隊，球員平均身高171公分，是晉級全國決賽隊伍中最矮的1支球隊，隊中最高的球員也僅185公分左右，雖然先天身材的不足，不過，充分發揮短小精悍特色、速度快並有智慧的攻守節奏，因此，在台東籃球賽事被稱「沒有呼吸的球隊」，代表他們的打法，絕對是從頭拚到尾，讓對手沒有喘氣的空間，最後以全勝戰績奪得冠軍。

林政宏指出，台東喜愛打籃球的學生不少，不過，面臨西部學校較優厚的招生競爭，台東縣基層優秀選手流失的問題，期望東中男籃隊繼獲得2014及2018年度HBL高中籃球聯賽乙組男子冠軍的優秀表現而獲得正面改善。也希望家長能夠深思將孩子留在台東外，並也請國內籃壇、教育界及縣內各國中要重視惡性挖角問題。