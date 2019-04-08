　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「悍」你一起用愛心做朋友　富邦人壽捐逾兩百萬助學金鼓勵弱勢學童

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼富邦人壽，富邦慈善基金會。（圖／富邦人壽提供）

▲富邦人壽捐助新台幣218. 16萬元，預計以此筆助學金幫助新北地區的弱勢青少年學生。（圖／富邦人壽提供）

生活中心／綜合報導

富邦人壽攜手富邦悍將一起「用愛心做朋友」，2018年球季期間富邦悍將於新莊主場總計拿下303分，悍將球員打出精彩好球，富邦人壽同樣以行動力挺，共捐助新台幣218.16萬元予富邦慈善基金會的「用愛心做朋友專案」，做為弱勢學童一年助學金，並由富邦金控董事長蔡明興親自出席代表捐贈，此筆助學金將可幫助303位新北地區青少年學生。

為幫助國內家庭經濟困難及高風險家庭的學生，富邦慈善基金會自2002年起設立「用愛心做朋友」助學專案，讓學子無須擔心學費或營養午餐費等問題，在求學過程中免於經濟困境，順利且安心完成學業，並開創成長與茁壯機會，16年來結合學校及大眾的力量共資助超過21萬人次的弱勢青少年。

請繼續往下閱讀...

富邦人壽以「友善好鄰居」為在地經營目標，與認養新莊棒球場長達十年的富邦悍將隊共同協助新北市當地需要幫助的孩子們，陪同弱勢學童在成長道路上，大步邁出更多正向能量的足跡，期待公益助學金能延續球場上奮戰不懈的運動家精神，鼓勵弱勢青少年擁抱正向的力量大步邁前，朝自己的目標與理想前進，讓莘莘學子深刻感染棒球場上永不放棄的生命韌性。

不僅關懷青少年學童議題，富邦人壽更關注台灣高齡社會，以「青銀共好」連結年輕世代與高齡長者，建立跨世代交流平台，營造世代共好的社會氛圍。另一方面，「全球失智時鐘」速度加劇，每三秒鐘就有一個人罹患失智症，台灣則平均每40分鐘就新增一名病患，面對迫在眉睫的失智議題，富邦人壽首創「醫師確診送手鍊」模式，由第一線的醫療人員立即發送尋獲率高達100%的失智協尋手鍊，更擴大關懷新手失智家庭，提供新手照護者專業知識，以及身心紓壓喘息技巧等支持能量，進而提高大眾對失智症的病識感。

富邦人壽深植永續經營精神於企業文化中，持續推動「富邦金控永續經營(ESG)願景工程」，並以品牌精神「正向的力量」為核心，聚焦於領航投資、驅動創新、在地實踐、當責授信及正向關懷五大策略，捐助公益關懷即為致力落實「正向關懷」與「在地實踐」策略，透過結合金融業核心職能，推廣多元、創新的行動方案。富邦金控面對永續經營的藍圖，手握金融影響力的畫筆，揮灑正向力量的色彩，致力為台灣社會帶來更美好的明天。

ET快訊
獨／《上班這黨事》確定收攤！明天最後一次錄影
高圓圓宣布懷孕！趙又廷結婚5年報喜：是的，謝謝祝福
新婚4天「納妾小六女」猥褻近30次　安親班淫師：要跟妳生小孩
女上吊「緊握拳」1個月後負心男車禍亡　殯葬業傻住：拉著一起走
ET總統民調／藍綠白3組對戰　韓國瑜最強41.1%、柯文哲2

關鍵字：公益,愛心雲,富邦,捐款,助學金,富邦人壽,失智,青少年

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

返鄉的我還能「發熱發光」嗎？世大運導演最新廣告惹哭網友：一起回家！

在外打拚的你離家幾公里？跟著富邦人壽線上返鄉、縮短「心距離」！

《聲林》許淨淳創作力爆發！收起「ㄎㄧㄤ感」發射追夢能量

感情發展太快好嗎？「8大狀態」檢視自己的沉船速度

唉！6件「看起來還好的小事」其實重傷地球　換新手機、放天燈都上榜

面對心絲蟲別鐵齒！內外蟲蟲危機幫狗狗「一塊」解決

貓咪也有心絲蟲危機？守護寶貝健康就差這道防線　定期預防消滅內外蟲害！

歧視掰掰！迪士尼小飛象也走「怪美風」

網友心聲小七聽到了！ 超商土司經典口味霸氣登場　一鋪貨就搶光想吃動作要快

台灣「原創角色」前進國際授權展　超本土「茄芷袋」要外國人驚豔！

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

騎士壓車直撞中埔「阿婆彎」雜貨店 幹譙嬤重出江湖：恁娘！出歹誌吼！

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」　 王陽明驚喜藏N天閃炸

媽「機關槍式關心」干擾打遊戲！　女兒用假血惡整...當面暈倒嚇壞她

犯罪者自白！6種照片別PO社群軟體 比「YA」等於公開個資

劉德華賣按摩椅「拜託幫幫我」　黃子佼虧：你壓力很大啊！

Gail「dadalala」盲唱中文歌　和李千那一起心花開了～

朴敏英爆「成人愛情要拍的精采」　金材昱聽到慌了：怎麼說出來！

起飛不久突冒煙！飛港航班急返小港機場　國泰港龍證實「引擎故障」

見證南迴鐵路通車27年！鐵道達人PO今昔對照　12歲小學生➞39歲大學老師

影／港龍航班「引擎突冒煙」急返小港機場　民航局排除鳥擊

自製蝶豆花「藍龜粿」！　質感成品一出網心驚：好像中毒

軌道驗證中心改名「鐵道」　交部制定全國鐵路網上位計畫

後車窗寫9字！小孩曝光爸「邊ㄩㄢˊ人身分」　媽一看笑歪：難怪變焦點

懷念無名小站！她當年最愛「華華和宗迪」　釣出一票妹子...楊楊近照帥炸

大媽火車上隔走道「包包佔位」　他「被陷害」PO照自清

大甲、白沙屯兩大媽祖遶境　10年首次相會可能在彰化

豐田霸車道擋路！她大驚好市多無「廣播服務」　眼尖網戳盲點打臉...戰翻

「現主席」連千毅大起底！　曾毆警暴力討債　入監竟帶手指虎

毛新宇清明期間露面　攜妻兒回湖南韶山祭祖

動口就能轉帳！　銀行首創App支援Siri語音

起飛不久突冒煙！飛港航班急返小港機場　國泰港龍證實「引擎故障」

安以軒剪新髮型！　曝老公一看崩潰了：趕快留回長髮

獨家／TVBS《上班這黨事》確定收攤！明天最後一次錄影

張雲鵬接任華南金董座碰壁　財長；下週有明確結果

「大甲媽人潮國民黨動員的」？　蔡英文斥：別相信網路謠言

個人專屬理財愈來愈便宜　只要3萬元就能量身打造投資計畫　

SBL／季後賽首輪13日板橋體育館開打　8日開始售票

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

生活熱門新聞

周三起「北部連下5天」　周五開..

女友出招救活4選項　男友硬踩陷..

他買鹽酥雞總拿3支竹籤原因曝光..

爸爸癌末住院…病房外傳出鐵鏈聲

給40歲以下年輕人：一定要存到..

北捷正妹昏睡　一排英文引網暴動

清明連假店休　理由：老闆割X皮

女兒抓螳螂！4倍長鐵線蟲爆肚竄..

白沙屯媽祖起駕　近5萬「香丁腳..

求回財神生意卻變差！友一聽笑暈

夜市撈到魚！媽回家竟海噴5千元

普悠瑪懲處！司機尤振仲要受罰

好天氣剩2天　這天驟降10°C..

賣車養學生妹！負債40萬女友被..

更多熱門

相關新聞

中職／陳鏞基單場雙響砲剋富邦

本季一勝難求的羅里奇（Josh Roenicke），7日對富邦前5局全面封鎖加上陳鏞基2局陽春砲掀起攻勢，統一7-ELEVEn獅取得4比0。雖然羅里奇6局被范國宸掃出滿貫砲追平比數，但陳鏞基馬上在8局補上陽春砲，單場雙響砲一舉5比4超前，陳韻文9局驚險關門，終場1分差險勝，羅里奇首勝到手，陳鏞基獲選單場MVP。

人物／8年級生放棄餐廳夢轉進保險業　破紀錄年僅24歲就當上處經理

陳重羽生涯首轟　統一10比2富邦

他專挑13歲嫩妹硬來　完事還記筆記本

貧看護罹癌淚哭：想回越南看家人　仲介伸援手

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

快訊／男女象山遭搶　女嚇到爆哭

淫亂爸要繼母扮狗　17歲女兒力挺

連千毅被修理影片瘋傳　小弟全面開戰

正妹空姐KTV穿超辣！網暴動：好兇

喝下加料啤酒！按摩妹醒來「床單全是血」

美國住7天下面洗不乾淨　連衛生紙都不一樣

周三起「北部連下5天」　周五開始雨罩全台

連千毅被爆勾搭大嫂！孕妻反擊：他是寵妻魔人

《與惡》槍響！賈靜雯和她互譙2分鐘

抗藥菌致死率6成　5成病患90天亡

女上吊「拳頭緊握」　一個月後負心男車禍亡

女友出招救活4選項　男友硬踩陷阱題GG了

韓國瑜20年前政見曝光　網狂讚

他買鹽酥雞總拿3支竹籤原因曝光　釣出一堆人

更多

最夯影音

更多

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

騎士壓車直撞中埔「阿婆彎」雜貨店 幹譙嬤重出江湖：恁娘！出歹誌吼！

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」　 王陽明驚喜藏N天閃炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面