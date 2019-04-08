神秘上市公司「員工免打卡、薪水自己算」　還連5年營收翻倍

▲視源股份。（圖／翻攝自微信公眾號創業橋）

大陸中心／綜合報導

大陸有一家被稱為「神秘的上市公司」，創始人不但相當低調，公司近2000名員工從來不打卡，也沒有KPI考核，工作內容甚至還可以隨便換。據了解，這家神秘的公司就叫做「視源股份」，是在2017年1月19日上市，光是2016年1月至6月間，該公司的凈利潤高達3億多人民幣（約新台幣13.75億），僅半年時間就完成了2015年90%的凈利潤業績。

綜合陸媒報導，視源股份三位創始人在剛開始創業時，就達成三個共識，分別是「董事長和總裁的職位寧願空著」、「創始人股份比例應該持續的下降」及「選育人才要適度寬鬆，企業管理要簡單化和民主化」。

▲視源股份的工作環境。（圖／翻攝自每日頭條）

對於董事長職位空著，三位創始人均表示，每個人的權利都應該是有限的，雖然人們總喜歡享受權力帶來的決定一切的快感，這種感覺很好，但有時候會聽不到真正的聲音；所以他們三人在公司內各自主管一塊業務，這樣企業運營就多一層監控的可能性。

至於創始人股份比例應該持續的下降方面，三人均認為天下總有能力比自己強的人，他們願意讓能力和貢獻超越自己的員工在股份的比例上超越自己，這樣才是對人才最好的激勵。三人都表示，寧願讓有能力的人有歸屬感，深信他們創造的價值會更大。

視源的「第一位員工」孫永輝是軍人出身，他在2001年加入廣州樂華從事技術管理工作；不過幾年後公司逐漸走向衰落，讓他感觸很深。孫永輝認為樂華有實力、有優秀人才，但最後卻輸在管理上，像是人力資源有時是拍腦袋決定的，缺乏科學的管理、對數據重視不夠，部門間內耗也比較嚴重。

▲視源不但沒有KPI，連員工薪水都是自己算。（圖／翻攝自百度百科）

從那時開始，孫永輝就夢想就創立一家理想的公司。他認為選育人才要適度寬鬆、企業管理要簡單化和民主化、對數據要嚴格控制，也要儘量避免前人所犯的錯誤。孫永輝的經歷，也直接影響了視源的公司管理、人才保障、後勤保障等的設計。

孫永輝和另外兩位好友在2005年12月一起創立了「視源股份」，4年過後，視源創立了訊息化教育服務品牌「希沃」（seewo），做的就是設備一體化的智慧演示產品。視源已孵化出12家業務子公司，它們集中在液晶顯示主控板卡、工業電源、交互智慧平板、移動智慧終端、智慧機頂盒等產品的設計、研發和銷售。

據悉，視源上下班不但不打卡，就連員工的工作內容都可以隨時更換，薪水要拿多少也是員工說了，「在視源，從來就沒有考勤，員工可以做自己喜歡做的事情，盡情發揮自己的內在潛能。」

報導提到，員工每月月末會抽出兩個小時，各個部門聚在一起，每個人會把做過的貢獻與引發的問題全部臚列出來，大家互相決定彼此的薪水是應該是升還是降，獎金該拿多少等。而視源人力資源部只負責控制兩個問題，分別是「不同部門的平衡性」及「檢查他們是否符合規則」。

報導最後提到，視源要解決員工管理最重要的一個問題，就是「帶給員工安全感」。為此，視源打造了體檢中心，讓員工和家人免費體檢；此外，視源也自建幼兒園，提供中英雙語教學資源。正是這樣一種家庭式的情感聯結，才會讓視源的員工發自內心地為企業創造價值，將企業利益視若己出。