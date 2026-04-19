大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽祖遶境昨（18）日深夜行經彰化時爆發有陣頭疑似為了搶轎爆發肢體流血衝突，造成3名員警擦挫傷，其中蕭姓偵查隊長鼻樑斷裂、鼻血狂流緊急住院，對此，大甲鎮瀾宮董事長顏清標今日在北斗受訪時痛心表示，這對媽祖是大不敬，更是鎮瀾宮的無妄之災，呼籲所有參與者別再讓血氣方剛毀了宗教盛事。

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標說明譴責暴力。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲大甲媽祖進彰化市發生肢體衝突，偵查隊長鼻樑斷裂。（圖／翻攝自threads／jacky.627授權提供）

昨晚深夜，大甲媽鑾轎行經彰化市自強路195巷口，現場疑似為了抬轎，場面一度失控。彰化分局蕭姓偵查隊長見狀立刻上前排除，卻反遭陳姓嫌犯等人推擠，導致蕭姓隊長鼻樑斷裂，當場鼻血狂流，緊急住院治療，偵查隊邱姓分隊長與黃姓偵查佐也分別受到擦挫傷送醫。

彰化警方表示，第一時間已將動手的陳嫌當場逮捕，更在他身上搜出毒品咖啡包與K菸，且發現他有幫派註記及多項前科。警方目前已報請地檢署指揮偵辦，並對其他3名在逃共犯開立拘票，強調對於任何假借宗教名義的暴力行為，絕對嚴懲到底、絕不寬貸。

▲大甲媽祖進彰化市發生衝突，警方壓制。（圖／翻攝自threads／jacky.627授權提供）

對此，鎮瀾宮董事長顏清標今日出面，語氣沉重的說：「其實這是不對的。大甲媽祖來，這是大家很高興的事情，不需要為了接媽祖在那裡推擠。」他無奈表示，這對鎮瀾宮而言真的是無妄之災，單純的宗教盛事卻演變成流血衝突，不僅讓大家操煩，更是對媽祖極度不敬。

顏清標也向滋事的年輕人喊話：「天氣這麼熱，大家年輕人有信仰很好，但血氣方剛是不行的！」他強調各人的行為各人要約束好，這種事情絕對不能再發生第二次。對於受傷的3名員警，他心疼地說：「他們非常無辜。」並代表鎮瀾宮鄭重表達歉意與關切。

▲大甲媽祖進彰化市發生衝突，警方壓制。（圖／翻攝自threads／jacky.627授權提供）