祝壽團受鎮宮報到！玄天上帝壽誕　巨蛾集體停神像鬍鬚畫面曝

▲「枯球籮紋蛾」停在神明鬍子上，彷彿在為神明祝壽。（圖／翻攝自阿里山國家森林遊樂區﻿臉書）

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

每年農曆三月初期，都有「枯球籮紋蛾」飛進祭拜玄天上帝廟的阿里山受鎮宮，半世紀來不曾間斷，適逢農曆3月3日也是玄天上帝壽誕，謠傳這些蛾都是來為神命祝壽，便稱牠們為「阿里山神蝶」。近日又有10多隻飛蛾成群停留在受鎮宮神明的鬍子上，民眾祭拜神明時，也將這些美麗身影記錄下來。

阿里山國家森林遊樂區表示，春天是百花盛開的季節，每年一度這個時候，阿里山受鎮宮就會有「枯球籮紋蛾」前來拜訪，因適逢受鎮宮玄天上帝誕辰，所以當地居民認為牠們也是來祝壽的，故稱牠為「阿里山神蝶」。

▼當地居民稱這些蛾為「阿里山神蝶」，今年也滿滿停在神明鬍子上。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

粉專「玩嘉旅人家族」也表示，他連續三天走進受鎮宮報到，數了數眾神明身上的飛蛾，發現「第一天11隻、第二天10隻，今天居然變成12隻，莫名有種在追劇的感覺，每天都想知道今天的最新進度」、「就是會讓人忍不住多停留一下，看著牠們很篤定地待在那裡，用一種很安靜的方式存在著」。

▼「枯球籮紋蛾」後翅後緣有巨大的金黃色眼紋，看起來類似貓頭鷹眼睛，棲息在樹上能有效偽裝躲避天敵。（圖／翻攝自阿里山國家森林遊樂區﻿臉書，下同）

據了解，枯球籮紋蛾廣泛分布於中低海拔地區，大約在春季羽化完成，故近期常見於阿里山，而受鎮宮夜晚燈火通明，蛾因強烈趨光性飛入並停留在神像上，適逢玄天上帝誕辰，蛾的樣貌恰巧符合玄天上帝收伏龜蛇二將的傳說，故在信眾間有「神蛾祝壽」一說。