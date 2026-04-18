激戰同學爸爸！還示威「過程很享受」　囂張直銷妹要賠正宮36萬

▲人夫出軌女兒同學，小三還對正宮娘家嗆聲，被告上法院要賠36萬元。（示意圖／翻攝Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名人夫阿宏(化名)結婚30多年，卻偷吃女兒的同學小芸(化名)，還因摔斷右腿髖骨，以不能爬樓梯為由，順理成章搬進小芸的電梯公寓，兩人同居了3個月，結果從事直銷業的小芸竟打電話到阿宏妻子的娘家嗆聲，表示已與阿宏同居，覺得「真有點招架不住、很享受、爽」，被正宮得知後告上法院。橋頭地院審理，法官判小芸侵害配偶權，要賠36萬元。可上訴。

正宮主張，她的丈夫阿宏於2023年10月跌倒，導致右腿髖骨斷裂，手術完成後，原本打算聘一個看護照顧，沒想到女兒的同學小芸自告奮勇，表示願意幫忙照顧；阿宏出院時，因醫生交代他3個月內不得爬樓梯，他們住家臥室又在2樓，這時小芸又熱心表示她的租屋處有電梯，可以讓阿宏暫居，因此阿宏便先到小芸住處住了3個月，才回家休養。

正宮指出，沒想到小芸竟在2024年12月打電話到她娘家，表示自己早就和阿宏同居，還以影片及訊息傳送「我還真有點招架不住？雖然，但，過程還是很享受（爽）」等語，她才確定自己遭阿宏背叛，也沒臉面對親友的詢問，精神因此大受打擊，因此提告對小芸求償76萬元。

全案審理時，小芸坦承與阿宏早在2023年4月9日交往，直到2024年12月底才分手，交往期間也曾同居和上床。

橋頭地院審理，法官判定小芸侵害配偶權屬實，審酌正宮和丈夫結婚30餘年，卻發現丈夫出軌小芸等精神上所遭受的痛苦，以及正宮擔任地政士，月收約12萬，小芸從事直銷，月收約4萬元，判小芸應賠償精神撫慰金36萬元。可上訴。