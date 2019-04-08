首賣就獲利382萬元　加國男再走私38公斤大麻花栽了

▲台中檢方查獲多次走私來台的大麻花。（圖／達志／示意圖）

記者鄧木卿／台中報導

40歲男子林孟涵（已移民加拿大），2018年9月與在台胞兄「阿良」共謀，從加拿大郵寄大麻花來台販售牟利，第一次得手382萬元嚐到甜頭後，連續兩個月再走私共20公斤，即使林嫌以尿布、奶粉包裝箱遮掩，甚至寄到飯店，掩人耳目，仍被警方查獲，台中檢方最後依毒品危害防制條例起訴林孟涵等4人。

起訴書指出，林孟涵數年前定居加拿大，並取得加國國籍，2018年8月回台後，與41歲的胞兄阿良串謀，找來綽號阿維的鄰居合作，由林嫌從加拿大進口大麻花來台販售牟利，同年10月先進口一批18公斤，順利出售得手382萬元。

林嫌等人嚐到甜頭，食髓知味後，當月再郵寄入境12.2公斤，12日宅配到某飯店及同夥阿維的住處，但因11日阿維及阿良已被檢警拘提並羈押，警方從查扣的阿良手機得知大麻花包裹已經郵寄來台，於是由警方出面收受包裹並查獲。

暴利誘人，毒性不改，林孟涵得知被查獲，仍然尋求其他運毒路線，與綽號「阿泰」（泰籍）勾結，繼續郵寄大麻花來台販售，「阿泰」以30萬元雇用郭嫌（38歲），由郭負責在台收貨工作，郭嫌又找來彭嫌（22歲、寄宿在郭女友住處），以15萬代價要彭負責取貨，但彭自己不敢，又找來欠他5萬7千元的林嫌（30歲），以免除債務為代價，林被債務所逼，鋌而走險。

在台取貨管道確立後，林孟涵將7.3公斤大麻花，分裝成60包，放進尿布、奶粉的外包裝紙盒內企圖掩飾，而且還故意寫錯地址，讓貨運公司投遞時會再次詢問正確地址，企圖降低投遞時被查獲的風險。

但警方早已鎖定該兩大箱尿布，經海關拆封檢查果然是大麻花，但警方仍不為所動，繼續完成後續報關及投遞工作，同年11月29日，林在台北市住處收貨時被埋伏員警逮捕，並且循線往上逮捕彭及郭兩人，「阿函」、「阿泰」在逃。

警方逮捕郭嫌時，李姓藥頭正送來一包K他命，當場逮個正著，現場也查扣K盤、笑氣、K他命等，檢方最後依毒品危害防制條例起訴林孟涵等4人。