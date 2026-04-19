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「懷念妳的腰間肉」職能治療師舔咬實習生頸耳　性騷下場曝

▲領有身障手冊曾姓八旬老翁，去年12月與今年1月兩度趁居家女服務員照顧時趁機觸摸其左大腿內、襲胸性騷擾得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲桃園某醫院吳姓職能治療師性騷女實習生，要賠15萬。（示意圖／取自pakutaso）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園某醫院吳姓職能治療師負責指導一名女實習生，期間卻對她性騷擾，表示「我要吸妳的血」、「那我要烤妳脖子的那條肌肉，應該很有嚼勁」、「我開始懷念妳的腰間肉了」，甚至藉機撫摸她身體，舔咬她的頸子耳後，讓女實習生飽受當驚嚇，將吳男告上法院求償66餘萬。全案經桃園地院審理，法官判定吳男應賠償女實習生15萬5820元。可上訴。

女實習生表示，她於2023年到桃園市某醫院實習，吳男是他的指導老師，負責監督學習輔導，並對她實習是否通過做評分，兩人有監督服從關係，然而吳男卻利用專業身分建立信任後，對她性騷擾，導致她精神痛苦，需要接受諮商和治療，她要向吳男求償醫療費用2320元、精神慰撫金33萬及1倍懲罰性賠償金33萬2320元，共計66萬4640元。

女實習生也提出兩人對話紀錄，包含吳男說「晚上我化身飄飄幫妳按按」、「我要吸妳的血」、「不然，吸妳的陽氣好了」、「都不陪我，有點無聊」、「妳是稀世珍品」、「那我要烤妳脖子的那條肌肉，應該很有嚼勁」、「雖然妳沒什麼肉肉，但還是吃妳，乾淨一點」、「我開始懷念妳的腰間肉了怎麼辦…還有脖子肉，也很想」，讓她不堪其擾。

此外，女實習生也控訴，吳男經常藉口她駝背，觸碰她肩膀部位，或對她腰際搔癢，有次甚至將她內衣肩帶往下拉扯，以要貼平藥布為由，撫摸她的肩部、背部私密部位。另在6月30日那天，吳男趁她單獨在實習生專用休息室午休，突然關燈站在身後看她划手機，並從背後摸上來，直接舔咬她的頸子耳後等隱私部位後，才走出休息室，讓她驚愕噁心不已。

女實習生又指控，吳男在7月4日那天，藉著討論工作將她帶到無人的語言治療室，關燈並撫摸她的脖子，說自己是吸血鬼並慢慢貼近，經她掙脫才離去。隔日吳男見她沒有聲張，又將她帶到無人的陰暗樓梯間，並突然轉身讓她因驚嚇跌倒，吳男再次表示自己是吸血鬼，並用手扣住她脖子慢慢貼近，她急忙起身逃離。7月7日在實習生休息室，吳男又突然用雙手扣住她雙手，讓她無法掙脫，經她大喊不要才罷手。

▼吳男將女實習生帶到暗處下手，讓她相當害怕。（示意圖／取自pakutaso）

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

對此，吳男在審理時全盤否認，辯稱自己本來就是職能治療師，會幫病人貼肌內效貼布與舒緩按摩，所以女實習生在實習期間，才會請他幫她貼肌內效貼布和舒緩按摩。

不過法官認為，吳男表示「我要吸你的血」等言詞，等同與身體肌膚等性有關的行為慾望用語，吳男又要求女實習生陪伴，還叫她稀世珍品，更是將她當成物品，已超出正常師生尺度。

法官審酌雙方有權勢關係，兩人對話並非正常實習交流，而女實習生屢屢委婉拒絕，就算事後禮貌性答謝吳男，也是因為有上下關係而不得不這樣做，不採信吳男聲稱女實習生並未對他反感的說法，判定吳男性騷擾屬實，要賠15萬5820元。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：拒絕性騷擾，請撥打110、113。

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