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女工屋頂作業「7.8米高墜地亡」家屬悲痛　月收3萬雇主判賠447萬

▲▼工人,勞工,工地,工安,工地勞工安全,營建工程。（圖／記者季相儒攝）

▲高雄女工施作屋頂工程時不慎墜樓亡。（示意圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名李姓女工人在施作民宅屋頂工程時，不慎從3樓墜至地面，造成頭部重傷死亡。法院審理時，認為張姓雇主未落實防護措施，雖他經濟條件僅月入3萬餘元，但考量死者與家人感情深厚，裁定張姓雇主仍需判死者丈夫、子女、母親447萬餘元。

未設防墜設備　女工7.8 米墜地身亡

判決指出，張姓男子於2024年5月承攬高雄市大樹區一棟民宅的塑鋁板安裝工程，並指派李姓女工至屋頂施工。依規定，雇主對於2公尺以上的高處作業，應使勞工確實使用安全帶、安全帽或設置安全網。然而張男未設置任何防護措施，導致李姓女工在垂直固定梯作業時，不慎從3公尺高處墜落至1樓遮雨棚，隨後再度滾落至地面。

李姓女工墜落高度達7.8 公尺，造成頭部外傷及嚴重顱內出血，送醫後因中樞衰竭，於當日不幸宣告不治。

家屬心碎求償　慰撫金與扶養費判准

李姓女工的丈夫、一雙子女及年邁母親承受喪親之痛，悲慟向張男請求喪葬費、扶養費及精神慰撫金。庭審中，張男對疏失事實與賠償喪葬、扶養費用均無異議，僅抗辯家屬各請求150萬至200萬元的精神慰撫金過高，並要求扣除已領取的強制險與理賠金。

法官審酌，張姓雇主從事鐵工臨時工，月收約3萬餘元，經濟條件一般，但死者家屬與李姓女工感情深厚，遭逢此巨大變故精神備受煎熬，判決每位家屬可獲得150萬元慰撫金。最終扣除每人已領取的50萬餘元理賠金後，判處張男須給付丈夫142萬餘元、子女各 99萬餘元、母親104萬餘元，總計賠償447萬3919 元。

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