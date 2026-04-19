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大甲媽上轎「千里眼掉落」...隔天爆大亂鬥　民俗專家：應驗了

記者唐詠絮／彰化報導

一波三折！大甲媽祖遶境17日下午上轎儀式中，鎮瀾宮董事長顏清標與副董事長鄭銘坤在傳送「千里眼」神像時，疑似後方接應不慎，導致神像掉落。民俗專家廖大乙直言，這是媽祖在提醒主事者要謹言慎行、信眾要自我約束。沒想到一語成讖，昨天進入彰化果真接連爆發搶轎、襲警等暴力衝突。

▲▼大甲鎮瀾宮千里眼神像掉落。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮直播）

▲大甲鎮瀾宮千里眼神像掉落。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮直播）

17日下午，大甲鎮瀾宮舉辦媽祖上轎典禮，現場包括代表總統的民進黨秘書長徐國勇、台中市長參選人何欣純、立法院副院長江啟臣與台北市長蔣萬安等人都出席。眾人依序將正爐媽、副爐媽神像請入神轎，氣氛莊嚴肅穆。

▲民俗大師廖大乙說明。（圖／廖大乙提供）

▲民俗大師廖大乙說明。（圖／廖大乙提供）

沒想到就在顏清標傳送護法神像時，「千里眼」將軍神像掉落。這一幕嚇得徐國勇忍不住大聲驚叫，旁人趕緊上前將神像拾起重新安座。雖然插曲短短幾秒鐘，但過程全被直播鏡頭拍下，隨即在網路上引發熱烈討論。

民俗專家廖大乙對此指出，神像掉落雖然不是人為故意，但在宗教觀點中仍代表「神明有話要說」。他認為千里眼是在提醒國人，不要只看眼前利益，應該把眼光放遠；同時也告誡主事者，遶境期間一定要約束好信眾，嚴防搶轎、鬥毆等不文明行為，更要多注意自身健康。

▲大甲媽祖進彰化市發生毆打員警衝突。（圖／翻攝自threads／jacky.627授權提供）

▲大甲媽祖進彰化市發生推擠鬥毆，員警倒在地上受傷。（圖／翻攝自threads／jacky.627授權提供）

沒想到昨夜媽祖遶境行經彰化市時，先是發生搶轎衝突、3名員警擦挫傷，其中偵查隊長被打到鼻樑斷裂當場濺血，今天凌晨過民生地下道，再度發生信眾推擠，所幸警方立即出動機動應變隊介入排除，引發一場虛驚。

針對彰化遶境期間接連發生搶轎衝突、員警遭毆受傷等暴力事件，廖大乙對此表示，「應驗了」，若有人不知好歹、在媽祖前公然鬧事，恐怕會影響到自己未來的運勢，甚至家人的婚姻、事業、健康都會受到莫名困擾。

▲大甲媽祖凌晨1點46分過民生地下道爆發第二波推擠。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲大甲媽祖凌晨1點46分過民生地下道爆發第二波推擠。（圖／記者唐詠絮翻攝）

廖大乙呼籲，參與媽祖遶境應保持謹言慎行、必恭必敬的態度，即便無法親自協助，也應在神轎經過時行禮致意。他也特別提醒顏清標董事長與鄭銘坤副董事長，在接下來的行程中，除了守護好個人健康，更要隨時留意團隊與信眾的安全，別再讓暴力破壞媽祖賜予的平安。

▲大甲媽祖進彰化市發生毆打員警衝突。（圖／翻攝自threads／jacky.627授權提供）

▲大甲媽祖進彰化市發生推擠鬥毆，員警倒在地上受傷。（圖／翻攝自threads／jacky.627授權提供）

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