快訊／高雄捷運亮刀恐嚇！醉客車廂內「掏出摺疊刀」被帶回調查

▲高雄捷運傳亮刀恐嚇案。（示意圖／記者許宥孺攝）



記者吳弈靖、柯振中／高雄報導

高雄捷運19日晚間9點多發生持刀恐嚇案。王姓男子酒後搭乘捷運時，因不滿其他乘客交談音量，在凹子底站附近掏出摺疊刀並出言威脅。警方隨後在後驛站將王男逮捕，雖受滋擾民眾表示不予追究，但警方訊後仍依《刑法》恐嚇公眾罪嫌將王男移送法辦。

捷運車廂內亮刀威脅 警方後驛站逮捕犯嫌

高雄市警察局表示，19日晚間9點多接獲報案，指稱捷運車廂內有民眾持刀。警方隨即趕往後驛捷運站B1月台，發現涉案的王姓男子，王男隨後從腰間取出一把水果摺疊刀交付。

經初步調查，王男從岡山站搭乘捷運欲前往草衙站，行經約凹子底站路段時，因酒後情緒不穩，認同車三名乘客說話聲音過大，遂掏出摺疊刀並對旅客出言威脅。

▲高雄捷運傳亮刀恐嚇案。（示意圖／記者許宥孺攝）



酒後情緒不穩亮刀 雖獲原諒仍依法究辦

王男在車廂內將摺疊刀展開，並對乘客稱「不要亂來，你小心…」等話語。捷運站方人員指出，當時與王男發生口角衝突的民眾，事後已接受王男道歉並自行離去，表示不願追究。

不過，警方認定，王男於公眾往來之捷運車廂內持刀並口出具威脅性字眼，已涉犯《刑法》恐嚇公眾罪，員警遂於現場依現行犯將其逮捕，並帶返派出所製作警詢筆錄。至於詳細案發經過為何，仍待後徐釐清。