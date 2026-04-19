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大甲格鬥盃3警受傷偵查隊長「鼻樑斷裂」　遭逮黑幫男搜出毒品

▲大甲媽祖進彰化市發生毆打員警衝突。（圖／翻攝自threads／jacky.627授權提供）

▲蕭姓偵查隊長鼻樑斷裂住院。（圖／翻攝自threads／jacky.627授權提供）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽祖遶境隊伍昨天深夜行經彰化市時，疑因爭相抬轎爆發拉扯衝突，警方迅速介入排除，卻遭多名男子推擠攻擊，造成3名員警受傷送醫，其中蕭姓偵查隊長鼻樑斷裂住院中。彰化縣警察局第一時間逮捕1名現行犯，並查出其身上攜帶毒品、有幫派註記，另外3人則發拘票拘提，目前已報請地檢署指揮偵辦，誓言揪出所有施暴者，嚴懲到底。

▲彰化縣警局說明。（圖／彰化縣警局提供）

▲滋事陳姓男子帶有毒品當場遭警方逮捕。（圖／彰化縣警局提供）

這起事件發生在昨晚深夜10點多，地點位於彰化市自強路195巷口。當時大甲媽祖鑾轎經過，現場有多個宮廟團體都想搶著抬轎，彼此發生嚴重拉扯。彰化分局蕭姓偵查隊長見狀，立即帶隊上前強勢介入、試圖排除衝突，沒想到過程中遭到陳姓嫌犯等人推擠、揮拳攻擊，導致蕭隊長鼻樑斷裂，邱分隊長及黃偵查佐也都受到擦挫傷，3人隨後被送往秀傳醫院治療。

▲▼大甲媽祖遶境，彰化自強路傳出搶轎暴力衝突，造成3警受傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲蕭姓偵查隊長鼻樑斷裂住院。

彰化縣警察局長陳世煌獲報後，第一時間聯繫秀傳醫院，請求提供最好的醫療照護；督察長也立刻代表前往醫院慰問、瞭解傷勢。同時，現場指揮官當場逮捕動手的陳姓嫌犯，局長更緊急指派機動應變隊護衛鑾轎安全，並調派預備警力加強沿線維安部署。

經漏夜偵辦，陳嫌身上搜出毒品咖啡包及K菸，且具有幫派註記、多項刑案前科。警方也通知廟方林姓負責人到案說明，並針對柯姓及兩名葉姓男子，報請彰化地檢署指揮偵辦、開立拘票全力追緝。據了解，涉案相關人員都是廟方陣頭、住在外縣市的友人。

▲大甲媽祖進彰化市發生毆打員警衝突。（圖／翻攝自threads／jacky.627授權提供）

▲大甲媽祖進彰化市發生肢體衝突3名員警掛彩受傷。（圖／翻攝自threads／jacky.627授權提供）

全案將依妨害公務、傷害、妨害秩序、毒品等罪嫌移送偵辦。內政部警政署也已指派刑事警察局中部打擊犯罪中心支援，持續追查是否有幫派假借宗教活動從事暴力行為。

彰化縣警察局強調，對於任何假藉宗教名義從事暴力行為，絕對採取「強勢執法、嚴正究責」原則，展現維護治安與公權力的決心。警方也呼籲參與宗教活動的民眾務必保持理性、遵守法律，共同維護宗教盛事的莊嚴與安全，警方將持續強化勤務部署，確保活動順利平安進行。

▲大甲媽祖進彰化市發生毆打員警衝突。（圖／翻攝自threads／jacky.627授權提供）

▲大甲媽祖進彰化市發生肢體衝突，3名員警掛彩受傷。（圖／翻攝自threads／jacky.627授權提供）

▼彰化縣警局長陳世煌(中)與刑事局中打聯合召開記者會說明。

▲彰化縣警局說明。（圖／彰化縣警局提供）

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