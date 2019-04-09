懷孕女大生想幫寶寶報戶口　校車司機與她假結婚23年

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新北市蔣姓男子離婚後在中國海專（已更名為台北海洋科技大學）開校車，1996年時遇到當時仍在就學的利姓女子，得知對方懷孕想報戶口，卻不知道該怎麼辦，於是決定陪同到戶政事務所辦理登記結婚，如今過了23年，兩人在假結婚之後就斷了聯繫，他覺得應該沒有繼續幫忙的必要，這才提出婚姻無效之訴，最後成功結束這段離奇的經歷。

▲蔣男在擔任校車司機時與利女結識。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關，下同）

蔣男提到，自己是在30多年前離婚，接著就在中國海專擔任校車司機，當時還是大學生的利女因為長期搭乘校車，座位剛好就在旁邊，兩人三不五時就會聊聊天，後來有一次聽聞對方懷孕，雖然想報戶口卻沒有結婚的對象，相當苦惱，於是決定伸出援手。

蔣男虛構證婚人、介紹人，再與利女一起到戶政事務所辦理登記結婚，但兩人沒有舉辦任何公開儀式，且登記之後就沒有繼續聯絡，更沒有同住，他也未曾向家人提過這件事；現在事情已經過了23年，他認為當初只是好意幫忙，婚姻應屬無效，於是提出婚姻無效之訴，想為整件事畫下句點。

▲利女懷孕後想幫孩子報戶口，卻苦無結婚的對象。

然而，新北地院多次傳喚利女，她卻從未現身，也沒有出示任何書狀陳述意見。雖然戶政事務所確實有兩人登記結婚的資料，不過，蔣男的女兒出庭證稱，父親從未說過自己再婚，她也是直到收到法院通知才知道這件事。

新北地院法官認為，蔣男與利女並沒有結怨，沒有誣陷彼此的必要，加上查證相關資料以及證人的證詞，認定男方的說詞足以採信，最後裁定這段婚姻不具備合法效力，確實屬於無效，也讓整件事在瞞了23年後順利落幕。