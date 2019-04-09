蔡英文不怯戰、賴清德堅決走完初選　段宜康：心痛到說不出話

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／台北報導

總統蔡英文跟前行政院長賴清德9日先後召開記者會表明對黨內初選的態度。蔡英文霸氣表示「從來沒有怯戰」，賴清德態度堅定「堅決走完初選」。對此，段宜康在臉書發文「心痛到說不出話」。

蔡英文在記者會上否認現任優先傳聞，希望多給黨及協調小組更多空間及彈性，所以這段時間選擇不回應，為了避免擦槍走火 ，希望給協調小組比較大的空間，某種程度上選擇緘默，也因此讓外界質疑自己怯戰，但她霸氣強調，「我倒是從來沒有怯戰的紀錄」。

針對蔡英文霸氣回應「不怯戰」，賴清德也強調「一定會走完初選」，要打一場典範級的選戰，如果由蔡英文取得初選勝利，他一定支持蔡英文，但如果最後由他在初選勝出，也請蔡英文同樣的支持他，要團結合作，才能打贏明年總統大選，民進黨不會有分裂問題。

▲蔡英文、賴清德初選陷僵局。（圖／記者李帛窈 整理製表）

蔡英文、賴清德爭2020，身為民進黨主席的卓榮泰成為夾心餅，在9日下午召開記者會表示，黨內初選制度行之多年，存在的意義就是要化解內部的紛爭，因此制度當然可以做調整與修正，然而，不宜在初選已經開跑後驟然做出改變，作為黨主席「我必須堅守黨內民主精神與機制」，依照進行中的規則，一方面尋求黨最大團結，一方面尋求社會最大的支持。

對此，段宜康在臉書表示，「心痛到說不出話；更痛的是知道說了也沒有用。」雖然不知道原因為何，但許多網友留言表示，「唯一支持蔡英文，拜託貴黨金孫放過台灣人」、「剛愎自用，對賴失望到極點。」、「2020唯一支持蔡英文總統」、「賴清德真是夠了」、「不要欺負小英」。

▲段宜康在臉書發文表示心痛。（圖／翻攝段宜康臉書）