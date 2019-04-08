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快訊／坐賓士一根球棒把金中玉打到住院　「新店帽子男」總座身分驚人曝光

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記者陳以昇、許力方／新北報導

新北市議員金中玉8日晚間行經新店寶元路服務處外，遭一輛黑色賓士埋伏，一名不明男子見他就拿球棒追打，造成手腳濺血、骨折住院。警方到場時，凶嫌已經逃逸，調閱監視器追查賓士找到車主，並逮捕3名嫌犯；打人的52歲史姓男子聲稱「看他處理事情很不爽才打他」，原來史男是新店柏康堡建設公司總經理，懷疑事因台北小城居民抗議柏康寶開發案。

警方調查，事發於8日晚間近6時，監視器畫面顯示，金中玉提著一個袋子，走路行經新店寶元路一段服務處外，附近停了一輛黑色賓士轎車，突然先有一名男子衝出，高舉球棒從後追打，接著賓士跟到他身旁，又有一名身材微胖的男子下車旁觀，怒視著他，金嚇得一路狂奔，手抱頭防衛，仍被狠狠追打2下，惡煞才和微胖男子一起上車離去。

▲▼20秒亂棒爆打！議員金中玉路過服務處「賓士埋伏」　慘遭2惡煞毆骨折。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼20秒球棒爆打倒地！議員金中玉路過服務處「賓士埋伏」　慘遭2惡煞毆骨折。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼20秒亂棒暴打！議員金中玉路過服務處「賓士埋伏」　慘遭2惡煞毆骨折。（圖／記者陳以昇攝）

金中玉慘遭痛毆，手腳濺血，被路人發現緊急送往耕莘醫院，經急救目前暫無大礙，院方表示，金中玉右側肢體受傷，右前臂骨折較嚴重，傷口已經處理好，打上石膏，剛送來時最主要是手腳挫擦傷，沒有要動手術，他意識清醒，正由骨科住院觀察處理。新北市長侯友宜、警察局長陳檡文隨後也到院探視。

警方追查車籍資料，找到賓士車主，研判凶嫌大街上亂棒毆打議員，教訓意味濃厚，犯案前後均未遮掩，相當囂張，目前已經將3名嫌犯帶回偵訊，初步了解，52歲史姓男子供稱「看他處理事情很不爽才打他」，要給金中玉教訓，開車的駕駛為46歲洪姓男子，40歲林男在旁未動手。

根據調查，史姓男子真正身分為「柏康堡建設公司」總經理，警方懷疑，整起事件是因日前台北小城社區居民抗議該建設公司開發案，要求新北市政府撤銷建設公司建照，當時金中玉議員居中協調引起史男不滿，下手痛毆。

▲▼20秒球棒爆打倒地！議員金中玉路過服務處「賓士埋伏」　慘遭2惡煞毆骨折。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼20秒球棒爆打倒地！議員金中玉路過服務處「賓士埋伏」　慘遭2惡煞毆骨折。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼20秒球棒爆打倒地！議員金中玉路過服務處「賓士埋伏」　慘遭2惡煞毆骨折。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
即／坐賓士一根球棒把金中玉打住院　「新店帽子男」總座身分曝光

關鍵字：金中玉,新北議員,賓士,球棒,新店,柏康堡,台北小城

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