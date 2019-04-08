逼解放軍緊急升空！鍾佳濱建議重組「無武裝S-2T」監視海峽中線

▲「鯊魚」S-2T在2017年已經功成身退。（圖／軍聞社提供）



記者林彥臣／綜合報導

解放軍殲-11戰機日前跨越海峽中線挑釁，在立法院外交及國防委員會成為重要的話題，民進黨立委鍾佳濱建議，重組已經退役的S-2T機隊，以無武裝、無軍事用途的模式，執行監視海峽中線任務，讓解放軍空軍緊急升空，達到「下駟對上駟」的目的。

▲解放軍殲-11戰機。（圖／翻攝自中國軍網）



鍾佳濱表示，戰機飛行成本極高，幻象-2000每小時80萬元、IDF每小時25萬元、F-16每小時16萬元，當共軍擾台待命機緊急升空做必要措施的時候，基本上就打亂了空軍平常戰訓，但是額外帶來的緊急升空，其實無助於整體戰力的提升，共軍反而可以把擾台當作戰術科目的演練，並沒有額外增加國防費用支出。

鍾佳濱以日本為例指出，日本的海上保安廳，相當於台灣的海洋委員會海巡署，中國的海監執法能力相對弱很多，日本海上保安廳有37架定翼機，執行海上巡邏、反走私、搜救、製圖、資源管理、汙染監測，「並沒有軍事上的目的，但是有沒有軍事上的效果，有！」

鍾佳濱說，海監機可以裝上雷達，幫忙測量海底的地形，這些雷達之前退役的反潛S-2T都用過，「非軍事的裝備，能不能從事充實我們的國防戰備」。

▲執行最後一趟飛行任務的機組員，於編號2220的S-2T反潛機前合影。（圖／軍聞社提供）



鍾佳濱說，曾經發生過的中美戰機碰撞事件，中國解放軍的空軍對於美軍的EP-3去跟他碰撞，表示站在國防立場上沒有軍事威脅武裝的飛機，一樣是他們的空軍必須主動去阻卻的，這說明了無武裝非軍事用途的飛機，能夠對對方造成軍事防備上的壓力，某種程度上就是「下駟對上駟」。

如果退役的飛行員能夠幫忙海巡署飛S-2T改裝的海監機，能夠幫忙在海峽中線，甚至是對面的區域，去讓對方空軍面對到「我們實施的壓力」，讓他來緊急升空，讓他來耗費戰訓的成本，讓他去花那每架次16萬、25萬到80萬的成本。

S-2T於2017年12月1日正式除役，同時也是P-3C反潛機正式成軍，相關的儀式當時由總統蔡英文親自主持