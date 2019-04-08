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支援台灣防空時間曝光！　五角大廈宣布愛國者飛彈系統新合約

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▲▼漢光34號演習,愛國者飛彈。（圖／記者李毓康攝）

▲2018年4月，國軍出動愛國者飛彈進行漢光34號演習。（圖／記者李毓康攝）

軍武中心／綜合報導

中國大陸2架殲11戰機3月31日飛越台海中線，引發各界熱議。就在事件發生過後不久，美國五角大廈（The Pentagon）4日宣布，愛國者飛彈軍火商雷神公司（Raytheon）已經獲得一紙新合約，計畫在台北支援愛國者防空系統，合約完成日期定在2024年4月3日。

綜合外媒報導，五角大廈表示，雷神公司獲得的愛國者防空系統合約金額為903萬美元（約新台幣2億8000萬元）。這項標案有5家公司投標，最後由軍火商雷神公司的子公司、雷神東南亞系統公司（Raytheon Southeast Asia Systems Company）得標。

▼漢光34號演習中的愛國者飛彈車。（圖／記者李毓康攝）

▲▼漢光34號演習,愛國者飛彈。（圖／記者李毓康攝）

▲美國國防部，五角大廈。（圖／路透社）

▲美國五角大廈4日宣布雷神公司獲得愛國者防空支援系統合約。（圖／路透社）

五角大廈指出，愛國者飛彈系統的支援作業將在台北進行，預計2024年4月3日完成。該項標案被歸類於美國今年「其他類別」的軍事採購計畫；這次的公告中沒有詳細說明合約內容所涵蓋的範圍。

根據網路軍事雜誌《防禦》（Defence Blog）報導，愛國者飛彈系統為地對空的飛彈防禦系統，主要用於探測、追蹤和摧毀無人機（Unmanned aerial vehicles）、巡弋飛彈和短程戰術彈道導彈。

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關鍵字：北美要聞,軍武,五角大廈,殲11,愛國者飛彈

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