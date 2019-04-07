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陸自製航母002可望攜手遼寧艦　共同出席月底「海軍節」閱艦式

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大陸軍迷流出最新消息，中國首艘國產航母27日起航，疑似要進行第四次海試。（圖／翻攝自大陸網站）

▲準備起航進行海試的002航母。（圖／翻攝自大陸網站）

記者朱世凱／綜合報導

今年4月23日是解放軍海軍成立70周年，共軍計畫4月下旬於山東省青島舉行國際閱鑑式，大陸航母遼寧艦目前已帶領許多船艦離開青島，在附近海域進行彩排。據《新浪軍事》報導，雖然先前曾傳出自製航母「002」塗層工作趕不上閱艦式，不過最新消息指出，「002」也將在海上閱兵登場。

報導提到，這幾天一直有飛往青島機場的民航機在空中拍到2列解放軍海軍艦隊行進畫面，這是軍方少有的大動作。遼寧艦將成為這次海上閱兵的檢閱艦，軍方首艘自製002航母和055型萬噸驅逐艦也可能會以受閱艦的身分亮相，大陸軍迷們很有機會見到雙航母在「海軍節」上共同出航。

▼遼寧艦。（圖／CFP）

▲▼遼寧艦。（圖／CFP）

《觀察者網》曾指出，「002」皆為自行製造的全新艦體，加上有了遼寧艦改裝、測試和運用中的一系列經驗教訓，其從測試到服役的時間也有望快於遼寧艦1年1月又15天的記錄。也就是說，002型有望在今年6月底前交付大陸海軍。

香港《文匯報》則指，在大連造船廠附近，清明節期間「002」上有許多工人正在趕工作業，目前甲板呈現已完工的灰黑、塗完底漆的鏽黃色和尚未攤鋪的淺灰三種顏色。許多網友也重燃希望，照這個速度下去，「002」趕上「海軍節」亮相肯定不成問題。

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關鍵字：002,遼寧艦,解放軍,海軍節,國際閱艦式,航母,軍武,大陸軍武

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