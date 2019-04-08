店員撤換水杯！家長「不能留給孩子玩嗎」秒走人　結局更扯...網全怒了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／綜合報導

一對夫妻帶孩子到餐廳吃飯，在店員撤換水杯時，竟要求杯子留給小孩玩，結果被好聲拒絕後，不但甩手走人，還在網上留下負評，表示店家對孩童不友善。對於奧客行徑，店員是有苦說不出，而網友們則紛紛替店家抱不平，也感嘆現在恐龍家長橫行、教育令人擔憂。

老闆娘昨日在「爆怨公社」po文還原事發經過，她表示，店內的消費方式分為吃到飽、和單點兩種，不過他們都會事先將吃到飽所使用的杯子放桌上。當天，一對父母帶孩子前來消費，選擇了單點，於是店員便按照流程，將餐盤杯子撤走、換成水杯。

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家長見狀，忍不住問「杯子不能留給小孩玩嗎？」而店員則解釋，這是供吃到飽客人使用的杯子，怎料對方不願配合，一副理所當然地回，「但是我的小孩在玩耶」，不過店員也沒妥協，仍是將杯子收走，讓他們氣得立刻離開，事後還不忘留負評抱怨，「對小朋友不友善沒有同理心得餐廳，非常不建議有孩子的爸媽帶來用餐。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

原po對此非常傻眼，怒道「杯子是拿來玩的？現在恐龍家長可以不要那麼可怕嗎？這樣就叫不友善，我也是笑笑的」，最後她也趁機大吐苦水，直說服務業真的會看到超多這種人。

網友看完紛紛回應，「我還是第一次知道杯子是用玩的」、「很多恐龍家長把餐廳當成托兒所了」、「要安撫孩子，自己帶軟膠玩具或娃娃，最討厭放任孩子敲打碗、湯匙、杯子製造噪音，干擾別人的父母」、「沒消費還敢評論」。

還有同行也說，「我們家餐廳的筆跟菜單是拿來點餐的，有些家長理所當然拿來給小孩畫畫，制止還會說我小孩要畫畫欸，那你自己不會準備膩」、「想到我們店有客人來，小孩在玩碟子掉到地上，家長不阻止，我們去提醒，竟然還說『啊？這會破掉喔？』就真的摔破了，不然是我們自己摔得嗎」。

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