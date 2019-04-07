桃園男14樓住處拿「BB槍掃射社區」！她傻眼：有小孩怎辦？

記者鄒鎮宇／桃園報導

「這個狀況已經有快3個月了」一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文指控，她隔壁社區的住戶常常拿著BB槍朝社區中庭、其他住家掃射，讓她非常擔心，更錄下影片佐證。對此，桃園龜山派出所表示，已傳喚男子到案說明，並請偵查隊進裁罰。

該名女子指出，男子疑似常玩生存遊戲，會將中庭的樹木當作靶子掃射，「他們社區中庭隨處都能看見子彈的屍體，且他家住在14樓，很多子彈都是破裂的，所以可以證明威力強大」；且男子的行為已經持續了3個多月，她7日下午2時才順利拍下對方射擊的畫面，並到警局報案。

影片中可以看到，男子帶著黑色帽子，手拿步槍朝著下方連射，槍聲持續到BB彈打完才轉身更換，並換個姿勢拿著手槍朝原PO住處的方向連射。

▲▼桃園一名男子拿著BB槍朝中庭射擊。（圖／網友授權提供）







原PO說，她到蝦區派出所報案時，員警有告知「不符合社會秩序維護法，除非我要提出刑事告訴，否則不願意受理」，最後對方才受理，做完筆錄讓她離開。

對此，龜山派出所秘書室巡官葉富貴表示，員警當下就有受理女子的報案，也依對方的要求以社會秩序維護法受理，由於BB槍難以認定有沒有殺傷力，且原PO的事證難以佐證，因此對方當下無法接受；另外，警方事後也確實傳喚男子到案說明，偵查隊也對他進行裁罰。