清明收假灰髒空氣猛攻！28測站達橘色警戒　下午會更糟

▲天空灰又髒，今天空氣品質糟。圖為桃園市的大園監測站。（圖／環保署，下同）

記者胡順惠／台北報導

今天上午台灣吹西南風，雲嘉南以北擴散條件較差，截至上午9時，有28個測站達到對敏感族群不健康的「橘色警示」，午後受境外污染物移入疊加影響，空氣品質會更糟。中央氣象局副局長鄭明典也說，今天空氣品質不優，近日除了PM2.5以外，臭氧濃度也偏高，對呼吸道的刺激很難避免。

環保署空氣監測網顯示，台灣西半部共有28個測站AQI達到橘警等級，依指數高低依序為線西、林口、中壢、三義、西屯、大園、平鎮、彰化、苗栗、大寮、富貴角、台西、豐原、橋頭、崙背、林園、麥寮、湖口、觀音、土城、南投、忠明、龍潭、埔里、頭份、萬里、鳳山。

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環保署表示，今天環境風場逐漸轉為偏南至西南風，挾帶微量境外汙染物移入；清晨西半部風速弱，污染物持續累積，預估午後受境外污染物移入疊加影響，西半部污染物濃度易上升，且因為光化作用影響臭氧濃度會升高，預估全台西部空品都不良，其中以中部最糟，局部可能達到紅害等級。

鄭明典也在臉書指出，今天空氣品質不優，而最近的空氣汙染，除了PM2.5之外，看不見的臭氧濃度也常偏高，對呼吸道的刺激很難避免，「有問題就只好找醫生！」環署提醒，空污達橘警等級將對敏感族群的健康造成影響，有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。

▼西半部一片橘色警示。