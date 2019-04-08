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監察院批「洋垃圾」湧入台灣損政府形象　環保署回應了

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▲▼回收業者。（圖／記者許展溢攝）

▲監察院認為環保署遲至2018年3月知道進口量變化，但當年10月才有因應對策。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

大陸2017年底實施「禁廢令」後，導致廢塑膠進口至國內的進口量較同期增加2.5倍，同時影響國內回收廢塑膠及廢紙價格。監察院今（8日）批環保署直到2018年才有相關措施，錯失及早因應良機，衝擊回收產業價格。環保署今天回應，主要是這段時間還需要調查了解、溝通，不是說要做就能馬上做。

監察院認為環保署遲至2018年3月知道進口量變化，但當年10月才修改「屬產業用料需求之事業廢棄物」公告，雖然有效管控廢紙及廢塑膠進口量，但也喪失及早因應處理良機，衝擊回收產業及回收商收購個體業者價格，更損及政府形象、公信力，要求環保署、經濟部和財政部檢討改進。

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▲▼回收業者。（圖／記者許展溢攝）

▲監察院認為，雖然已有效管控廢紙及廢塑膠進口量，但也喪失及早因應處理良機。（圖／記者許展溢攝）

環保署廢管處處長賴瑩瑩表示，原本台灣針對進口廢紙、廢塑膠等沒有管制，循市場機制，通常只要業者有需求就會自行進口，加上以上都有相關環保法規，如台灣有自己的塑膠產業，只要原料不夠就會進口，但當時大陸實施禁廢令後，環署在做法上，必須先了解國內情況、各國管制措施，不是說要做就能馬上做。

賴瑩瑩舉例，以台灣紙廠來看，一般有3分之2是用國內回收，3分之1進口，但進口品項分很多種類，假設把違規的擋下來，可能也影響好的部分，就像吃了藥打了針，也是會把好的菌殺掉道理一樣。

▲▼回收業者。（圖／記者許展溢攝）

▲環保署強調，一項措施不是說要馬上因應就能馬上因應。（圖／記者許展溢攝）

賴瑩瑩強調，台灣有自己的產業需求，當要把不符合規定東西擋下來並管制時，是需要先調查了解，同時好好溝通，因為有很多層面必須去顧到，措施不是說要因應就能馬上因應。

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關鍵字：環保署,洋垃圾,廢紙,廢塑,廢料,禁廢令,進口,監察院,賴瑩瑩

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