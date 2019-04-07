專家把糞尿變「黑金」　農田每公頃年省16萬肥料成本

▲畜試所建置35公頃農牧循環示範區，栽種盤固草與狼尾草等芻料作物。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

畜牧廢水是畜牧產業最頭痛的問題，農委會指出，其實只要透過適當的廢水厭氣處理，畜牧糞尿也能直接施灌在農田當肥料，達到廢水加值效益。畜產試驗所因此建置35公頃農牧循環示範區，栽種盤固草與狼尾草等芻料作物，讓廢水變「黑金」，更省下16萬元肥料成本。

環保署上月坦言，畜牧廢水對中南部環境影響很大，河川汙染有一大部分來自畜牧廢水。畜試所舉例，將養牛廢水用於施灌狼尾草，並將狼尾草製作青貯料餵養羊隻，再搭配廢水沼氣發電等加值效益，成功設置農牧循環示範場域，並透過學研單位參訪輔導，讓農民更了解畜牧廢水加值效益。



為了解大面積栽種牧草施灌養牛廢水效益，畜試所建置35公頃農牧循環示範區，栽種盤固草與狼尾草等芻料作物。畜試所表示，若以狼尾草需氮量1年1公頃800公斤，與廢水含氮量1公升800毫克估算，換算後狼尾草每年每公頃施灌養牛廢水約可省下16萬元肥料成本。

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畜試所指出，畜牧糞尿經過固液分離的固形物，堆肥化後回歸農地再利用，液體則經厭氣發酵處理後，依「農業事業廢棄物再利用管理辦法」與「水汙染防治措施及檢測申報管理辦法」中的「沼液沼渣農地肥分使用」相關規定，可將這些富含有機碳、氮、磷、鈣及微量元素的沼液，就栽種作物需氮量施灌於農地。

畜試所強調，畜牧廢水透過適當厭氣處理，就可以當作農地肥分再利用，若再加上廢水厭氣發酵的沼氣發電效益，畜牧廢水變「黑金」不再只是夢想。