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電梯遇超胸酒醉妹「我住301」　他帶回家好掙扎跪求網…回應戳破盲點

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▲▼他回家遇見酒醉辣妹，帶上樓。（圖／翻攝自微博）

▲網友在電梯裡遇到酒醉妹。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

一名網友po文，晚上回家時，在電梯門口遇到酒醉的辣妹，對方說完「住在301」後就不省人事。原PO將她抬上樓進了房間，沒想到要走時對方吐了，只好留下來幫忙，但這樣的處境讓他有些尷尬，「有沒有大哥遇到過這種事，我該報警還是走人？」貼文引來不少網友留言，「身材太好」、「愛就一個滋」，也有許多網友質疑，「這分明是酒店」。

原PO在電梯門口遇到穿著低胸連身褲裝的女子後，由於對方已經醉得一蹋糊塗，他只好在301號房門前從對方的包包裡拿出鑰匙，開門帶人進去。

▼酒醉妹在301門口醉得開不了門。（圖／翻攝自微博）

▲▼他回家遇見酒醉辣妹，帶上樓。（圖／翻攝自微博）

▲▼他回家遇見酒醉辣妹，帶上樓。（圖／翻攝自微博）

▲▼他回家遇見酒醉辣妹，帶上樓。（圖／翻攝自微博）

將女子安置到床上後，原PO準備要離開，卻因為對方突然開始嘔吐，只好帶著對方進廁所。女子趴在馬桶上吐到睡著後，原PO將她帶回床上，但當下實在不知道該怎麼辦，於是拍下照片放上微博，「有沒有大哥遇到過這種事，該報警還是該鎖門走人，會不會告我猥褻或竊盜什麼的，我真的很怕，在線等！」

▼酒醉妹後來在廁所吐了。（圖／翻攝自微博）

▲▼他回家遇見酒醉辣妹，帶上樓。（圖／翻攝自微博）

▲▼他回家遇見酒醉辣妹，帶上樓。（圖／翻攝自微博）

▲▼他回家遇見酒醉辣妹，帶上樓。（圖／翻攝自微博）

微博網友看了紛紛留言，「有些忙你就不該幫」、「我覺得你應該小心一點，我試過，會被榨乾的」、「身材太好」、「快上了還等什麼」、「她說熱，你就幫她脫？」也有網友質疑，「不幫忙還在發朋友圈」、「這分明是在酒店」、「你們一起的吧」。

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關鍵字：微博,撿屍,辣妹,酒醉

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