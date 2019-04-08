遠見／韓國瑜：上任兩個多月來，感覺好像過了20年

圖、文／遠見雜誌

高雄市長韓國瑜所帶起的韓流風，從選舉至今，持續襲捲，令人好奇，選舉已結束，為何韓流還沒退燒？《遠見》專訪韓國瑜，了解他的城市治理學。

一問起上任兩、三個月來的心得，他直呼：「好像過了20年！」

而除了努力達成眾人熟悉的競選口號：「人進得來、貨出得去」，進入市府後，韓國瑜也在「簡政便民」下了不少功夫。他不斷告誡公務員，如果連他一個過客都這麼拚了，多數世居高雄的公務員，怎能不為高雄好好做事？以下為採訪精華：

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《遠見》問（以下簡稱問）：可以談談上任至今兩個多月（訪問當日，為韓國瑜上任第73天）的感想嗎？

韓國瑜答（以下簡稱答）：這兩個多月來，我感覺好像過了20年了，不是指度日如年，主要是我自己的勞累程度，還有大家的關注度、被討論度，讓我覺得好像做了好久。

我發覺，不光是台澎金馬，還有海外，幾乎所有華人都在關注高雄。像我2月底到新加坡、馬來西亞，就發現新加坡人手一機都在看台灣的政論節目，在討論高雄。

除了感受到海外人士看高雄的角度變了，我也可以感覺到高雄自己也變了！高雄人在很長的一段時間，跟悶燒鍋一樣。這兩個月來，我感覺高雄人各行各業比較快樂，而且對未來比較有期待，還有光榮感，因為，200、300年來，高雄從來沒有被這麼多關注。

我不停呼籲高雄人，我們是一個沉睡的巨人，這個巨人睡太久了，睡了20、30年，該起來了，Wake up！看是要站起來、還是要大步走。

談施政願景〉讓高雄變身「又年輕又有錢」

問：除了聲量、關注度，高雄有真正的改變嗎？

答：我們現在人口淨成長，也就是遷進來的比遷出去的多，每個月都多了300人左右。今年過年，訂房網（Agoda）統計的國人訂房率，高雄超過日本東京，成為第一。

未來，我們要在每一個月圓的晚上，讓青年人在旗津吶喊，而原本在屏東墾丁的春吶，全部搬來高雄。而很多華人的選美活動，也放棄台北來高雄。大家都來高雄，因為有了信心！

高雄人會開始感覺，原來我有這麼多美好的條件跟資源！這個對高雄人的士氣跟心理影響很大，我選舉的時候講又老又窮，現在的目標則是「又年輕又有錢」！

問：你上任後努力推動簡政便民，為什麼？

答：今天早上高雄不動產開發商同業公會一行十多位理監事來到市府，他們對我說，現在感覺公務員服務態度變好，一到了政府部門，就被主動詢問：「我可以幫助你什麼？若需要相關單位跨部門協助，我看看能不能一起幫你解決？」

以前不是這樣，是「上不打下不動」，就跟打麻將一樣，他盯著你。申請個東西，截止時間到了，只會說：「麻煩你補件！」而且還是最後一天才告訴你，所以申請人就還要再來一次。

有個工廠老闆就告訴我，以前他申請個工廠居然要八年，一氣之下就說：「我不幹了！我到越南去！」

我告訴市府同仁：「身為市政府的一份子，是要妨礙高雄的發展跟進步，還是幫助高雄發展？」「我是過客，是空降來高雄選上市長，但你們不一樣，是世世代代居住高雄，你們希望將來一個什麼樣的高雄，連我一個過客都這麼用心在做，何況是你們？」

有次，衛生局檢查高雄市游泳池，275間有274間及格，一間不及格，偏偏這間是全高雄市水準最高的游泳池，連沖馬桶的水都是臭氧處理。照理說，這個老闆很龜毛，是完美主義者，怎麼會不合格？我問衛生局長：「為什麼最棒的飯店會不及格？」局長滿臉錯愕。

我就在想：「是不是人家不跟你做公關，你就整人家？」我心想，到底是什麼樣的人去檢查？是什麼心態？高高在上、作威作福，還是認為手上拿了一把尚方寶劍。我要你生要你死，都在我一念之間？如果真是這樣，政府要怎麼進步？企業要怎麼進步？

談義大世界二期卡關〉和氣生財 找出三贏辦法

問：提到政府機關的心態，要為人民企業服務，你怎麼看義大世界二期卡關八年？打算怎麼處理這個僵局？

答： 我們希望和氣生財，希望找到三贏—義大贏、政府贏，人民也贏，否則現況繼續，會是義大輸、政府輸、人民也輸，目前的發展是三輸，因為現在官司判下來，高雄市政府敗訴，要賠200多億元。

我大可以說：「這跟我無關，過去政府留下來的！」但我也可以一肩挑，這要看我怎麼取捨，至少我認為，最好讓大家都贏。我韓國瑜又不貪汙，我能做的事就是對企業、人民有利，我何怕之有？

所以，義大的發展，一定是個「和」字，沒有第二條路！

其實，我看台北大巨蛋的發展，就感觸很多，三年前我也告訴柯P，不能這樣做，政府沒有贏、遠雄也沒有贏、人民也沒有贏，人民需要個運動場、政府需要稅收、企業界需要賺錢。那政府就執行公權力，大家都可以找一個和。

問：你若真能解決義大問題，會擔心被批圖利財團嗎？

答：我現在不止圖利，還所有的罪名都在我身上呢！說我一年365天，喝醉酒300天、上班3天、請假16天、全台灣縣市長身體最差的就是我、摸魚的享受的都是韓國瑜、一天到晚欺負農民、鬼扯蛋……。攻擊我們的，從來沒少過，我覺得好笑。

顯然這些人沒進步，還沉溺在那個抹黑就是有效的時代，他們不知道台灣人民不要這個，台灣人要趕快出頭天，難道只有他們愛台灣，國民黨都只愛菲律賓？

我也知道，一幫企業界做點事，一定會被扣上圖利罪名，重點是我問心無愧！

問：你上任後強調，要99％興利，1％除弊，許多新首長一上任就說要打前朝的弊案，為什麼你卻不這樣做？

答：我不是不除弊，只是我要怎麼除弊？我不是檢察官、不是調查局、沒有工具在手。政治人物要先搞清楚自己的角色。除弊是檢調，我們市府也有政風處，我就拜託高雄檢察長、政風處長，幫我嚴格查，一抓到惡劣份子，絕對不要饒，要馬上移送法辦。

人民都渴望有包青天，而我不是不除弊，而是若99％都在除弊的話，保證四年市長任內，會沒什麼成就！

談夜宿基層〉想改變台灣政治 就要做牛做馬

問：大家都說你是「網紅市長」，你有想過如果韓流退潮，怎麼辦？

答：如果我每天用心經營「韓流」，到頭來會一事無成的，所以根本不用刻意經營。我就好好為老百姓做事就好，我也一點都不焦慮哪天不紅了，塵歸塵、土歸土。

我曾經失業長達12年、離開政壇17年，所以，什麼韓流現象、掌聲、網紅，都是空的，一段時間都會消退，如果沒有摔過跤，可能我認知不一樣。

倒是，我每個月到基層住一天，是開創全台灣先例。第一個住果菜市場，跟賣菜的住在一起。第二個是住育幼院，跟30幾位孤兒。第三個是跟漁民住在一起。再來跟計程車司機朋友，四月準備住勞工宿舍裡。

我跟他們住在一起，聽他們想要什麼。過去政治人物的話，會讓人民覺得：「你們跟我們是脫節的，你們的語言我們也聽不太懂，你們要做的事，我們也參不透！」

而我不一樣，我一上來，就先弄庶民經濟，因為我知道，以277萬名高雄市民來說，就有幾十萬人就業，過得很苦。我就是把人民放在第一位、去衝。真的要改變台灣民主政治，那種作威作福的，要改為做牛做馬。

問：像你去計程車司機或漁民家睡一晚，真的能聽到什麼真話嗎？不會搞得大家都很尷尬？

答：我盡量不打擾他們，洗好澡、自己帶睡袋去。去計程車司機家時，我本來想睡沙發，但他們準備床，我就睡床了，但棉被是乾淨的，我都沒有碰它。

那個司機知足常樂，只希望外來客多一點，多一點收入。我當市長後，他一天可以多賺500元。他跟我反應，哪個地方容易時常開罰單，他們覺得很冤枉的，例如停車在婦產科門口，全部是紅線，他們被罰一次2400元，可是他帶著孕婦，又不能不停，像這些能不能解決？我們就把問題帶回來一一檢討。

現在高雄有8000個計程車司機，我就跟交通局長講，馬上發一波民意調查，針對8000個計程車司機，你覺得哪幾個交通熱點，讓你開車很困擾的，你告訴我，交通局再根據民調，研究與改善。

問：中央是民進黨執政，你是國民黨市長，真的會有差別待遇嗎？

答：我想他們會慢慢了解到，對高雄要好一點，因為韓國瑜市長是韓大砲，你一卡我，我就會開砲、反擊。我曾開直播叫過一次，行政院頭昏腦脹，因為這不是卡韓國瑜，韓國瑜算什麼，只是一個小砂礫而已，而是把高雄的發展卡住了。

>> 縣市首長上任100天，你有感了嗎？ http://bit.ly/2FMwx7Q

【本文摘自遠見雜誌4月號；更多文章請上遠見雜誌官網】

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