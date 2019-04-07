黃國昌加入串連！台大、政大學生連署抵制造神假新聞　

▲台大、政大學生發起抵制假新聞活動。（圖／翻攝青年抵制假新聞陣線臉書）



政治中心／綜合報導

4月7日言論自由日，不少政治人物紛紛在臉書悼念捍衛言論自由的勇士鄭南榕先生。除此之外，台大、政大的學生也選在這天在臉書發起「抵制造神假新聞」的活動，目前已經有50個學生團體串聯，時代力量立委黃國昌也加入連署行列。

這個由青年學生所發起的運動創立臉書粉專「青年抵制假新聞陣線」。粉專中提到，看見許多報導偏頗、不實新聞的新聞媒體，表面上高舉「言論自由」、「新聞自由」的大旗，實際上卻持續播報假新聞、造神新聞，破壞台灣的社會互信和民主體質，因此選在言論自由日這天，串聯發起「青年抵制假新聞陣線」。

「青年抵制假新聞陣線」，提出以下三點訴求與未來行動：

一、抵制違反事實查證原則、損害公共利益的不實新聞。

二、拒絕收看報導比例不合理、報導偏頗、充滿造神新聞的媒體。

三、警覺新聞背後的「中國因素」，要求政府加緊防堵中國資訊戰的金流和操控。

▲立法委員黃國昌發言。（資料照／記者林敬旻攝）



黃國昌也在臉書照錄聲明全文，支持這項抵制假新聞的活動。他也在另篇貼文中悼念鄭南榕先生，並且重申鄭南榕所爭取「追求百分之百言論自由」，從來就不是「惡意造假」、「不負責任」的言論自由。

黃國昌也痛批，部分人士濫用鄭南榕先生「追求百分之百言論自由」的銘言，企圖為各種惡意造假護航，此種行徑，恐已非無恥足以形容。