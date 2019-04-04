2020對決「作秀王」黃國昌！　簡榮宗直指未做實事割稻尾

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡浩祥／台北報導

台灣創新法律協會理事長簡榮宗投入汐止區立委選戰，對決現任立委黃國昌，他在國民黨中央委員連勝文陪同下，4日接受電台專訪，主持人蔡正元嗆辣問到如何挑戰「作秀王」黃國昌，他表示，區域立委更應專注在經濟、民生，而非意識形態，直指黃國昌作秀、割稻尾。

簡榮宗所在選區，現已有台北市前副市長李永萍、韓國瑜後援會版主徐正文表態，三方已陸續在汐止跑場拜票，瞄準現任時代力量立委黃國昌，要搶回藍營1席。

被視為「連家軍」的簡榮宗，是三人中最早表態，連勝文不僅陪同上電台專訪打知名度，還陪同到市場掃街、拜票，力挺意味濃厚。

▲台灣創新法律協會理事長簡榮宗。（圖／中天提供）

簡榮宗強調，區域立委更應專注在經濟、民生，像是選區高齡化、老人共餐、兒童托育等問題，而非意識形態。

面對蔡正元嗆辣提問，簡榮宗也火力全開，先是痛批黃國昌作秀、割稻尾，沒做實事；許多弊案沒有續追，還笑虧應該可以轉當監察委員。

除挑戰黃國昌，「黨內互打」是否最後會釀成連、郝兩軍殺成一團？陪同的連勝文緩頰說道，簡榮宗確定參選後，就去拜訪副主席郝龍斌請益，而郝沒有特別鼓勵李永萍參選，也沒有連家軍、郝家軍的問題，大家公平競爭。