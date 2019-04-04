影／台大攜手小農　日曬「鹿光米」友善耕作種出手工平安稻

▲湯英華表示，未來將持續與台大實驗林合作，透過友善農耕實踐資源永續利用，並讓更多客人能選擇更健康好吃的米食。（圖／台灣大學提供）

記者崔至雲／台北報導

友善農業近年來備受重視。台灣大學指出，為善盡社會責任，由實驗林管理處推動共榮計劃輔導農民耕作生態農業生產稻米。「瑞田日光米」品牌創辦人湯英華與妻子曾盈婷採傳統日曬方式與生態農法種植稻米，更與台大實驗林合作，成功培育新型「鹿光米」，融合創新創意想法開發特色米食產品。

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湯英華出身南投縣鹿谷鄉瑞田村，退伍後即繼承家業開始務農，2012年轉型為小農並成立「瑞田日光米」品牌，2016年起參與台大實驗林共榮計畫輔導，開始植栽分子選育優良米種「台南十六號」。湯英華表示，在參與計劃後，對鴨間稻等自然農法更加了解，也持續致力於實現「與自然共生」的理念，採友善耕作方式種稻，並在實驗林副處長劉興旺的引薦下種植台南十六號稻米。

▲湯氏夫婦不畏辛苦，採傳統日曬米，堅持環境理念。（圖／台灣大學提供）

湯英華說，第一季種出來的成果並不理想，因為此種稻米的特性與一般稻米不同，但經過馴化之後，重新用自己種出來的稻米下去育種，現在已經算是成功了。

台大表示，在湯氏夫婦努力下，第二季終於成功種植出屬於鹿谷地區的「台南十六號」，並為其申請「鹿光米」專利，而台大實驗林亦與雲林科技大學合作，為「鹿光米」製作產銷履歷與新包裝設計。兩人笑說，劉興旺每次都會「出作業」，讓他們腦力激盪，也因此夫婦倆對於產品開發與行銷越來越熟悉。

▲湯英華夫婦與與台大實驗林合作，參與輔導課程、採有善農法種植「鹿光米」。（圖／台灣大學提供）

台大說明，實驗林透過多元化的輔導方式，加上湯氏夫婦的實作經驗，激發出以稻米為元素的創新產品，如糙米漿、手工平安稻等，讓稻米不只是單純的米飯，而成為富有創意的特色米食。

▲在湯氏夫婦努力下，第二季終於成功種植出屬於鹿谷地區的「台南十六號」，並為其申請「鹿光米」專利（圖／翻攝日晒米屋鹿光米臉書）。

湯英華說，經常有人笑說「現在機器這麼方便，為什麼你們還走回頭路，是頭腦傻囉？」但他與曾盈婷不畏辛苦，堅持傳統的日曬米，透過友善農業工作方式，堅持著他們的環境理念，只為讓更多客人能選擇更健康好吃的米食，未來也將持續與台大實驗林合作，朝生態永續與友善農業的方向前進，並為顧客提供優質米食。