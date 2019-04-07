遭控詐領助理費被判刑童仲彥竟想…　網友：別嚇人啊！

▲童仲彥被控詐領助理費，遭判刑7年半。（圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

前台北市議員童仲彥被控詐領12萬3842元公費助理補助，上月28日法院判刑7年6個月有期徒刑。童仲彥堅持自己清白，將會提起上訴，不料，7日他想起過去處理的選民服務分文未取，卻換來詐領助理費的指控，竟出現跳樓的衝動，網友急忙安慰「別嚇人啊！童哥」。

童仲彥在臉書發文表示，在住家頂樓抽菸，看到前方都更新大樓已經蓋好了，想起當初處理「龍腦」最牛釘子戶，讓居民能回家，「阿童分文未取，這就是我！」

童仲彥感慨，如今因12萬的助理費，被判7年半，「真的有股想往下跳的衝動」，但最後也告訴大家，「放心我不會跳的」。

這樣突如其來的言論，嚇壞不少網友，連忙留言安慰，「別嚇人啊！童哥」、「童哥別緊張 有我們在~~~」、「我們永遠挺你!加油啊」。

童仲彥2017年被控利用人頭，詐領了12萬3842元公費助理補助，檢方將他依違反《貪汙治罪條例》、使公務人員登載不實等罪起訴，台北地方法院28日判處他7年6個月有期徒刑。對此，童仲彥28日晚間發文回應，堅持自己是清白的，將會提出上訴，「要待在台灣證明清白！」

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