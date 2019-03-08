沒切錯帳號！　「立院清流」沈智慧：每個人有不「童」的境遇





▲沈智慧強調，自己沒有忘記切帳號。（圖／翻攝自沈智慧臉書粉專）

政治中心／綜合報導

國民黨台中市立委沈智慧在臉書上PO文，結果下方出現一名同名同姓的網友留言大讚「立法院一股清流」，引起網友質疑「忘記切帳號」，是前台北市議員童仲彥「了不起，負責」的翻版。沈智慧8日出面解釋，這只是同名同姓的網友，隨後她也在臉書上開玩笑稱，「每個人都有不『童』的境遇」，暗指自己和童仲彥不一樣。

根據網友的截圖畫面顯示，臉書名稱為沈智慧的網友在立委沈智慧的貼文底下回覆，「謝謝沈委員，妳敢言別人所不敢言，成為立法院一股清流，讓我們看見國家還有希望，謝謝妳，加油，支持妳！」但很快就被其他網友發現兩個帳號同名同姓，會不會根本就是同一人，「忘記切換帳號？」、「笑死」。

這起事件也讓網友想起，童仲彥2017年因家爆事件退出民進黨時，用自己帳號在底下留言「了不起，負責」等稱讚言論，在當時引起眾多人熱議。目前正在泰國的童仲彥，也於7日深夜轉發沈智慧疑似忘記切帳號的截圖，笑稱「歡迎加入，了不起負責」。

▲童仲彥酸沈智慧。（圖／翻攝自童仲彥臉書粉專）

沈智慧8日在立法院受訪時強調，她沒有忘記切帳號、留言也不是她寫下，而是有網友和她同名同姓，「他非常支持我，非常感謝他」。沈智慧的臉書小編陳芷若受訪時說，經查證這不是委員個人帳號，「我們也沒有忘記切換帳號，這是真的她的粉絲沈智慧，我們沒有想到這個名字變成菜市場名了」。

隨後，沈智慧也在臉書上發文稱，內政部統計「全國姓名統計分析」，國人前三大常見名字女性依序為：淑芬（3萬1923人）、淑惠（2萬9947人）、美玲（2萬7355人），「沒想到智慧有可能擠進前三名了！謝謝大家關心！最後我唱一首歌，來結束這場辯論，我們不一樣～每個人都有不『童』的境遇」

沈智慧也hashtag強調，「#沒有切錯帳號沒有切錯帳號沒有切錯帳號」、「#難道叫智慧錯了嗎」、「#謝謝大家關心小編還活著」。

▼立法委員沈智慧。（資料圖／記者屠惠剛攝）

