賠上百萬、臉慘被燙傷後...果農打造鋼鐵農業　成進攻型外銷典範

▲謝明樹採用11目抗強風螺旋織固定的網室，建立田間豪宅大幅降低網室因颱風毀損的風險。（圖／謝明樹提供）

記者許展溢／台北報導

十大神農獎得主謝明樹 16歲就到造船廠工作，做了11年後回老家種西瓜，沒想到先是賠了近200萬元，改種鳳梨為了催熟用了「乙烯」，還發生氣爆，把自己的臉燒傷，但這也讓他不停思考能怎麼做才對，決定再改種木瓜、蜜棗及火龍果，因此走出人生另一條出路。

謝明樹提到當年離開船廠後，拿到近200萬元優退金，決定利用這筆錢回去幫原本就在種西瓜的父親忙，發現西瓜效益不好，且生長在地上，只要下雨容易爛，加上當時作法太懸殊，全部賠光。後來改種鳳梨，但為了要催熟必須灌「乙烯」揮發，卻一個不小心氣爆，頭髮、臉部造成一、二級燙傷，整個皮都掉下來，還連累了太太。

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▲謝明樹蜜棗積極透入驗證，5年前就創下100噸外銷量，佔全國3分之1。（圖／謝明樹提供）

謝明樹回想，當時有半年時間都不太能曬太陽、工作，愈想愈恐怖，決定改種網室木瓜，種了10年收掉，因為發現每到年節不好賣，也不會有人買木瓜送禮，18年前開始種蜜棗，約9年前再種起火龍果，現在這2種水果規模愈做愈大。

▲▼謝明樹在網室內搭建「溫室遮雨設施」，形成網中網概念，避免大雨影響水果品質。（圖／謝明樹提供）

謝明樹說，現在蜜棗和火龍果共約21多公頃，全部採用11目抗強風螺旋織固定的網室，建立田間豪宅大幅降低網室因颱風毀損的風險，更可以避免瓜、果實蠅入侵，紓解套袋人工不足困境，降低生產成本，這些想法都來自當時在造船廠任職的技術應用。

▲▼謝明樹說，今年3月7日南部連下4天大雨，種的蜜棗損失了100多噸。（圖／謝明樹提供）

只是今年3月7日南部連下4天大雨，謝明樹種的蜜棗損失了100多噸，就是因為全部進水，果子裂開，謝明樹表示，嚇到了，田間豪宅必須再升級，打造鋼鐵農業，將在網室內陸續搭建「溫室遮雨設施」，形成網中網概念，如此一來就不怕裂果。謝明樹蜜棗、火龍果也已取得台灣唯一Global GAP驗證，5年前更創下100噸外銷量，佔全國3分之1。今年蜜棗至今光外銷到日本已有3噸多，佔該市場2分之1。謝明樹因不吝分享自己的技術，吸引不少人到他的農場觀摩，成了進攻型農業最佳典範。